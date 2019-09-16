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16.09.2019
Военно-промышленный курьер

В Польше созданы интернет-войска

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Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак
Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
Источник изображения: Defence24.pl.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак подписал постановление, утверждающее Концепцию формирования войск обороны киберпространства. Об этом сообщает "Польское радио".

Как сообщил министр на пресс-конференции в Центре подготовки связи и информатики в Зегже, командование войск обороны киберпространства будет создано к 2022 году, а к 2024 году формирование этих войск будет завершено.

По словам министра, войска обороны киберпространства станут важной составляющей обеспечения безопасности Польши и её населения. В Зегже будет работать школа подготовки младших офицеров в области связи и информатики. Как предполагают в министерстве обороны, в 2024 году у них будет уже не менее двух тысяч подготовленных специалистов в области связи и информатики. Уполномоченным по вопросам создания войск обороны киберпространства ранее был назначен бригадный генерал Кароль Моленда.

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Страны
Польша
Проекты
ИТ
Кибербезопасность
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