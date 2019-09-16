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16.09.2019
Интерфакс-АВН

Анкару не устраивает позиция США по курдским ополченцам в Сирии - Эрдоган

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Курдский ополченец
Курдский ополченец.
Источник изображения: twitter.com

Стамбул. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Турция не согласна с позицией США по проблеме курдского ополчения в Сирии, заявил в пятницу президент Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя создание зоны безопасности в Сирии у границы с Турцией.

"Для Анкары очень важна позиция американской стороны по террористам PYD/YPG (курдские партия "Демократический союз" и "Отряды народной самообороны" - ИФ). На сегодняшний день мы не можем сказать, что позиция США по этому вопросу отвечает интересам Турции ", - приводит слова президента Анатолийское агентство новостей.

Президент добавил, что авиация Турции и США по-прежнему ведет совместное патрулирование территории Сирии восточнее реки Евфрат.

Анкара и Вашингтон в августе после нескольких месяцев консультаций достигли соглашения о начале создания зоны безопасности в Сирии на границе с Турцией.

Турция, желающая защитить границы от курдских "Отрядов народной самообороны", которые в Анкаре считают террористическими, хочет, чтобы зона безопасности уходила на 30-40 км вглубь территории Сирии. Кроме того, Турция настаивает на том, чтобы все силы "Отрядов народной самообороны" были выведены из этой зоны, а их объекты разрушены.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Сирия
США
Турция
Персоны
Эрдоган Реджеп
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