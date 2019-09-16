Видео: как управляемые ракеты уничтожают бронетехнику террористов

Боевые действия в Сирии и Ираке в последние годы отличались массированным применением противотанковых управляемых ракет.

A classic video - Peshmerga fighters defend their position from an IS armoured assault & destroy multiple vehicles using ATGMs. N. Iraq in early 2015. pic.twitter.com/gSPenEJt1v — Hugo Kaaman (@HKaaman) September 12, 2019

Причем такое оружие использовалось как против тяжелой техники, вроде танков M1A1M Abrams, Т-72 и Т-55, так и для уничтожения легких машин. Например, в Ираке целями для ПТУР становились бронеавтомобили Humvee, M1117, Cougar и др.

В Сети появилось видео, снятое четыре года назад. На нем запечатлены драматические события - столкновение военизированных формирований Пешмерга и боевиков запрещенной в России террористической группировки "ИГ".

Последние пытаются атаковать позиции курдских бойцов. Они направляют против них бронемашину. По ней вначале ведется огонь из стрелкового оружия, видны попадания. Через несколько секунд в машину точно попадает противотанковый боеприпас. Раздается взрыв. В небо поднимается облако пыли и дыма.

По всей видимости, по инерции, а возможно из-за того, что не получил серьезных повреждений, этот внедорожник продолжает двигаться вперед. Однако уже через несколько метров в него попадает вторая ракета, полностью уничтожающая цель.

Затем оператор продолжает снимать двух выживших членов экипажа. Террористы пытаются покинуть поле боя. Рядом с ними пролетают трассирующие пули. Им на помощь приходит еще один бронеавтомобиль, который опрометчиво становится бортом к позициям Пешмерги. Практически сразу его поражает ПТУР.

Наступление сорвано, на поле боя догорают две подбитых машины.

Алексей Брусилов