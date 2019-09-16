"Ставят в Европе": НАТО обвинило Россию в развертывании ракет

Минобороны ответило на обвинения НАТО о размещении ракет в Европе

Минобороны РФ назвало бездоказательными заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что после прекращения действия ДРСМД Россия размещает в Европе свои ракеты. В ведомстве указали, что Москва будет развертывать такое оружие, пока США этого не сделают.

Слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия якобы размещает в Европе ракеты в условиях прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), бездоказательны, указано в распространенном в четверг заявлении Минобороны РФ.

В ведомстве напомнили об испытаниях ракеты, которые США 18 августа 2019 года провели с помощью универсальной пусковой установки Мк-41, используемой в американской системе противоракетной обороны (ПРО) в Польше и Румынии. Таким образом Вашингтон подтвердил возможность пуска наземных ракет средней и меньшей дальности, отметили в министерстве.

Кроме того, там упомянули, что именно бездоказательные обвинения в адрес Москвы о несоблюдении ДРСМД были предлогом для выхода США из соглашения.

Как считают в Минобороны, Соединенные Штаты активно разрабатывали ракеты наземного базирования запрещенной дальности еще в период действия договора. "Россия не испытывала и не имеет на вооружении, в отличие от США, ракет средней и меньшей дальности", - подчеркнули российские военные и в очередной раз заверили, что РФ не собирается развертывать такое оружие ни в Европе, ни в других регионах мира, пока там не появится аналогичная техника американского производства.

В ведомстве выразили надежду услышать из Европы заявления о неприемлемости развертывания на их территории ракет США средней и меньшей дальности, к разработке которых уже приступила американская сторона.

Таков был ответ России на обвинения в разрушении ДРСМД, выдвинутые в ее адрес от генерального секретаря НАТО. "Мы должны быть убеждены в том, что поддерживаем должный уровень обороны. Россия размещает ракеты, способные нести ядерный заряд, в Европе", - заявил он Euronews в среду.

При этом ранее Россия не раз обращалась к западным партнерам с призывом последовать ее примеру и ввести мораторий на размещение РСМД после прекращения действия ДРСМД.

"Напомню, что мы, несмотря на разрушение США Договора о ракетах средней и меньшей дальности, сделали очень важный политический жест. Президент [России Владимир] Путин сказал, что договор не существует более, но мы будем действовать зеркально: если США начнут разрабатывать соответствующие средства, мы оставляем за собой право поступить таким же образом. Если будут испытывать - и у нас такое право будет", - пояснил глава российского МИД Сергей Лавров во время своего выступления перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО и Дипломатической академии МИД РФ по случаю начала учебного года.

Он напомнил, что президент обещал в случае создания РСМД не развертывать их в тех регионах мира, где не будут размещены системы американского производства. Лавров сообщил, что Москва пока не получила от Североатлантического альянса согласие на поддержку добровольного моратория.

Пока все больше фактов указывает на то, что американская сторона не собирается идти на такие условия. На прошлой неделе исполняющий обязанности министра сухопутных войск США Райан Маккарти сообщил о планах Вашингтона развернуть новые высокоточные ракеты и запрещенные РСМД гиперзвуковые ракеты с баллистической боеголовкой в начале 2020-х годов. По его словам, партнеры Соединенных Штатов среди разработчиков заявили, что перепрограммирование высокоточных ракет приведет к выходу их возможностей за рамки уже не действующего договора.

Обсуждение этого вопроса активизировалось после того, как 18 августа США испытали предназначенную для поражения наземных целей ракету "Томагавк".

О первом после разрыва ДРСМД испытании американской стороны крылатой ракеты наземного базирования с запрещенными этим договором характеристиками сообщили в пресс-службе Пентагона.

"Министерство обороны провело в воскресенье, 18 августа, в 14:30 по времени Западного побережья США [00:30 мск понедельника 19 августа] на острове Сан-Николас [у побережья] штата Калифорния летное испытание крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении. Испытанная ракета вышла из мобильной пусковой установки и точно поразила цель, пролетев более 500 км", - сообщили в распространенном заявлении американского военного ведомства.

По мнению Лаврова, эти испытания демонстрируют отсутствие намерения у США возвращаться к ДРСМД.

В конце августа президент России дал поручение Минобороны, МИДу страны и другим ведомствам

проанализировать уровень угрозы действий США, принять исчерпывающие меры и подготовить симметричной ответ на испытание американцами новой крылатой ракеты.

Это требование глава государства озвучил во время срочного совещания с членами Совета безопасности. "Очевидно, что оно [испытание США ракеты, ранее запрещенной по ДРСМД] не было импровизацией, а стало очередным звеном в цепи давно планировавшихся и осуществлявшихся ранее мероприятий", - отметил российский лидер.

Лидия Мисник