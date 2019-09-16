МИД Армении выступает против продажи оружия Азербайджану членами ОДКБ

Министерство иностранных дел Армении всегда и последовательно озвучивало беспокойство республики относительно продажи оружия Азербайджану некоторыми странами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявила на брифинге для журналистов пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян.

По её словам, обеспокоенность Армении в связи с продажей оружия государствами-членами ОДКБ Азербайджану была услышана. В МИД Армении отметили, что озабоченность единственной закавказской республики, состоящей в региональной системе коллективной безопасности, в связи с вовлеченностью некоторых стран ОДКБ в вопрос продажи оружия Азербайджану неоднократно озвучивалась.

В МИД Армении напомнили о традиционной озабоченности республики в связи с поставками партнёрами по ОДКБ ударных систем Азербайджану на фоне активного обсуждения в СМИ страны возможности предоставления Баку статуса наблюдателя или партнёра в военно-политическом блоке.

Официальный Ереван ранее указал, что решение об этом будет приниматься исключительно на основе консенсуса в рядах государств-членов ОДКБ, и армянские власти относятся отрицательно к предоставлению Азербайджану любого из указанных статусов.