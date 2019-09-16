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16.09.2019
Военно-промышленный курьер

МИД Армении выступает против продажи оружия Азербайджану членами ОДКБ

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Источник изображения: vpk-news.ru

Министерство иностранных дел Армении всегда и последовательно озвучивало беспокойство республики относительно продажи оружия Азербайджану некоторыми странами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявила на брифинге для журналистов пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян.

По её словам, обеспокоенность Армении в связи с продажей оружия государствами-членами ОДКБ Азербайджану была услышана. В МИД Армении отметили, что озабоченность единственной закавказской республики, состоящей в региональной системе коллективной безопасности, в связи с вовлеченностью некоторых стран ОДКБ в вопрос продажи оружия Азербайджану неоднократно озвучивалась.

В МИД Армении напомнили о традиционной озабоченности республики в связи с поставками партнёрами по ОДКБ ударных систем Азербайджану на фоне активного обсуждения в СМИ страны возможности предоставления Баку статуса наблюдателя или партнёра в военно-политическом блоке.

Официальный Ереван ранее указал, что решение об этом будет приниматься исключительно на основе консенсуса в рядах государств-членов ОДКБ, и армянские власти относятся отрицательно к предоставлению Азербайджану любого из указанных статусов.

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Страны
Азербайджан
Армения
Компании
ОДКБ
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