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16.09.2019
Российская газета

Свой среди чужих: полет легендарного МиГ-17 сняли на видео в США

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Знаменитый советский истребитель МиГ-17 попал в объективы видеокамер на проходившем в США авиашоу "Защитники свободы". Шоу состоялось на авиабазе Барксдейл в штате Луизиана.

Эти самолеты долгое время были основой военно-воздушных сил почти четырех десятков стран. Они участвовали в многочисленных военных конфликтах.

Именно "семнадцатый" вьетнамских ВВС сбил первый американский самолет - F-105 Thunderchief в апреле 1965 года. Затем были схватки с F-4 Phantom II и A-4 Skyhawk.

Активно воевали эти советские истребители и в небе Ближнего Востока. Египетские крылатые машины впервые задействовали в реальной войне еще в 1956 году.

В 60-е годы их перенацелили уже на выполнение ударных задач - бить по наземным целям неуправляемыми ракетами. Именно в таком качестве они участвовали в октябрьской войне 1973 года.

МиГ-17 сражались на африканском континенте, например в Нигерии. Не обошлись без них и во время войны в Афганистане -"семнадцатые" использовались в качестве штурмовиков пилотами ВВС этого государства.

В Советской армии на их счету несколько уничтоженных самолетов-нарушителей воздушных границ. В учебных авиационных центрах ДОСААФ "семнадцатые" можно было увидеть еще в начале 80-х годов.

Сейчас такие самолеты находятся в различных частных коллекциях. Они-то и участвуют в подобных шоу.


Алексей Моисеев

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Страны
Афганистан
Вьетнам
Египет
Нигерия
США
Продукция
F-4
Проекты
Военные учения
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