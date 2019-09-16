Российский корабль с "Калибрами" провел противовоздушные учения в Чёрном море

Москва. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Малый ракетный корабль (МРК) "Орехово-Зуево" обнаружил и уничтожил самолеты условного противника на учениях в Чёрном море, сообщает пресс-служба Черноморского флота (ЧФ).

"Экипажу МРК поставлена задача, находясь в морском полигоне, обнаружить и классифицировать воздушные цели. Несмотря на все маневры авиации условного противника, корабль успешно обнаружил и классифицировал цели. Для дезинформации воздушного противника, выполнен комплекс мероприятий по снижению радиолокационной заметности и повышению эффективности применения собственных средств ПВО", - говорится в сообщении.

По данным штаба флота, самолеты Су-24, выполнявшие роль противника, были условно уничтожены средствами противовоздушной обороны МРК.

"Выход МРК "Орехово-Зуево" в море и проведение учения выполняется в соответствии с планом боевой подготовки и повседневной деятельности флота", - сообщает флот.

"Орехово-Зуево" - многоцелевой корабль, оснащенный артиллерийским, ракетным, противодиверсионным, зенитным и радиотехническим вооружением. Это седьмой МРК модернизированной серии "Буян-М". Корабли данного проекта имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы высокоточным ракетным оружием большой дальности - универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК", предназначенным для поражения морских и береговых целей.