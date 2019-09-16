Правительство представит предложения о модернизации абхазской армии за счет России

Москва. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Правительство России одобрило проект соглашения между РФ и Абхазии о модернизации Вооруженных сил республики за счет российского бюджета, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров.

"Одобрить представленный министерством обороны РФ согласованный с министерством иностранных дел РФ и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с абхазской стороной проект соглашения между РФ и Республикой Абхазия о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил Республики Абхазия", - говорится в документе.

Соглашением предусмотрено финансирование расходов, связанных с модернизацией абхазской армии, в том числе, с поэтапной унификацией стандартов военного управления, материально-технического обеспечения, денежного довольствия и других социальных выплат, подготовкой Вооруженных сил их оснащением современными видами вооружения за счет российской стороны.

Право собственности на объекты недвижимого имущества, приобретенные и (или) построенные Россией для абхазских военных, будет принадлежать России. Их использование будет осуществляться совместно военными двух стран. После прекращения действия соглашения объекты могут быть переданы абхазской стороне.

Документы, необходимые для финансирования расходов, должны быть разработаны к 15 декабря 2019 года.

Соглашение будет трехлетним с автоматической пролонгацией на три года, если ни одна из сторон не решит прекратить его действие.