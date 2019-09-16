Ростех внедряет технологию VR в российском двигателестроении

ЦАМТО, 13 сентября. Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в Госкорпорацию Ростех) и ООО "Саровский инженерный центр" реализуют проект по интеграции технологии VR в работу с "цифровыми двойниками".

Внедрение комбинированной системы позволит сократить сроки проектирования и испытания двигателей, повысить их надежность и снизить затраты на обслуживание в течение жизненного цикла.

Пилотный проект по интеграции технологии VR при создании "цифрового двойника" газотурбинного двигателя реализуется в рамках партнерства ОКБ им. А.Люльки (филиал ПАО "ОДК-УМПО") и ООО "Саровский инженерный центр".

"Цифровой двойник" – виртуальная модель изделия, которая постоянно корректируется по результатам натурных экспериментов и достоверно предсказывает его поведение в течение всего жизненного цикла. В ОДК "цифровые двойники" используются, в частности, при проектировании, производстве и эксплуатации двигателей SaM146, ПД-14, перспективного двигателя большой тяги ПД-35, морских газотурбинных двигателей, двигателя для Су-57.

Использование технологии VR решает вопросы визуализации данных, получаемых при использовании "цифровых двойников", делает работу с ними более эффективной и доступной как для конструкторов, так и эксплуатантов.

"Цифровизация всех этапов жизненного цикла продукта становится ключевым фактором конкурентоспособности. Мы совершенствуем технологии "цифровых двойников" за счет интеграции VR, сенсорных комплексов на основе интернета вещей, облачных вычислений. Эта работа позволяет сокращать сроки вывода продукта на рынок, снижать стоимость разработки и запуска серийного производства, а также уменьшать эксплуатационные расходы. Вся современная продукция конструкторских бюро предприятий ОДК к настоящему времени уже полностью оцифрована", – сообщил исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

На этапе проектирования технологии VR позволяют быстро выявлять и исправлять ошибки в геометрии деталей, оптимизируя и верифицируя математические модели, используемые в составе "цифрового двойника". В ходе эксплуатации виртуальная графическая среда обеспечивает возможность оперативного анализа расчетных и фактических данных состояния двигателя. Это позволяет выявлять риски потенциальных неисправностей и аварий, а также сокращать затраты на регламентное обслуживание.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкорпорации Ростех.