Американская "АУГ" ушла в поход без авианосца

Корабли, образующие надводную компоненту эскорта ударной авианосной группы "Гарри С. Трумэн", 12 сентября покинули свои родные гавани, чтобы приступить к патрулированию мирового океана. Стержня АУГ – авианосца USS Harry S. Truman (CVN-75) – среди них не было. В этой связи само понятие "авианосная ударная группа" стоит поставить под определённое сомнение. Определённое авиакрыло на ней есть, но это явно не то авиакрыло, которым располагает сам Harry S. Truman.

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От АУГ к SAG

Специалисты до сих пор продолжают оценивать его состояние, после того как в конце августа флагман группы вышел из строя из-за неисправности в системе распределения электроэнергии.

Ремонт авианосца продолжается, и предпринимаются все усилия, чтобы вернуть авианосец и [приданное ему] авиакрыло как можно скорее

- отмечается в заявлении ВМС США.

При этом сроки, в течение которых ожидается диагностировать и устранить проблему, остаются неясными. На этом фоне было принято решение о создании из надводных кораблей собственной группы без авианосца и воздушного крыла (обозначается как SAG – surface action group). В ее состав входят эсминцы УРО класса Arleigh Burke USS Lassen (DDG-82) и USS Farragut (DDG-99) из Мейпорта, однотипный USS Forrest Sherman (DDG-98) и ракетный крейсер USS Normandy (CG-60) класса Ticonderoga из Норфолка. SAG придан отряд винтокрылых машин ПЛО MH-60R из вертолетной морской эскадрильи HSM 72 с авиабазы Джексонвилл.

Так что действительно полноценная группа, за вычетом авианосца и воздушного крыла. Но полноценная, очень способная группа собирается ответить на призыв нации в этом великом соревновании сил

- заявил вице-адмирал Эндрю Льюис, командующий 2-м флотом.

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MH-60R

Крайне редкий случай

С его слов, развертывание SAG стало первым случаем развертывания на Восточном побережье с 2006 года, признав, что данная ситуация является необычной и неблагополучной.

Положение дел с "Трумэном" откровенно неудачное […] Никто не хотел, чтобы произошло это несчастье […] Но у нас все еще есть огромный потенциал

- пояснил командующий.

Как поясняет издание USNI News, развертывание АУГ без авианосца – "это во многом беспрецедентный шаг со стороны [военного] ведомства". Ранее такая ситуация складывалась довольно редко. Так, в январе 2013 году эскорт ушел без USS Nimitz (CVN-68), который столкнулся с экстренной технической проблемой. Однако он воссоединился с группой уже в марте. Сейчас же сроки возвращения флагмана совершенно неясны.

Как отметил Льюис, авианосец имеет сдерживающий эффект, но крейсера и эсминцы обладают самыми востребованными для ВМС возможностями:

Так что это очень способная группа […] Авианосец – это чудовище. Он появляется у ваших берегов и, если вы не наш друг, вы быстро становитесь нашим другом […] Нет никаких сомнений, что этот эффект теряется с меньшими кораблями, но эти корабли действительно очень способны.