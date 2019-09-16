Indra выбрана основным подрядчиком проекта FCAS от Испании

ЦАМТО, 13 сентября. Испанское правительство уполномочило компанию Indra координировать промышленное участие Мадрида в совместно реализуемой с Германией и Францией программе создания перспективной боевой авиационной системы FCAS (Future Combat Air System).

Как сообщает Jane's Defence Weekly, испанская компания будет сотрудничать в рамках проекта с немецким подразделением Airbus и французской Dassault.

По заявлению компании, Indra в тесном сотрудничестве с Министерством обороны будет стремиться к тому, чтобы испанская промышленность как можно более активно участвовала в программе, что обеспечит развитие бизнеса, увеличение экспортного потенциала, создание технологий, которые также могут быть использованы в гражданской сфере и для создания высококвалифицированных рабочих мест. Проект FCAS позволит испанским компаниям получить доступ к современным технологиям и сектору производства с высокой добавленной стоимостью, что предоставит им возможность разрабатывать другие продукты, ориентированные на экспорт.

Решение о выборе Indra основным подрядчиком проекта FCAS от Испании было принято через три месяца после того, как Мадрид официально присоединился к проекту разработки нового истребителя. Церемония подписания данного документа состоялась в июне 2019 года на Парижском авиасалоне – через четыре месяца после подписания письма о намерениях принять участие в проекте разработки истребителя нового поколения (NGF) в рамках программы создания перспективной боевой авиационной системы FCAS. Как сообщалось ранее, первоначальный взнос Испании в этот проект к 2021 году составит около 25 млн. евро (28 млн. долл.).

До этого, в ноябре 2018 года, сообщалось о рассмотрении Испанией вариантов замены самолетов F/A-18 "Хорнет" после 2035 года. Вопрос обсуждался с представителями Dassault и Airbus, а также с Великобританией, которая намерена реализовать собственную программу разработки перспективного истребителя в рамках проекта "Темпест" (Tempest) при участии BAE Systems, Leonardo UK, MBDA и Rolls-Royce.

При этом, как заявил тогда представитель ВВС Испании, решающим фактором при выборе проекта станет предложенный объем участия в нем национальной промышленности. По его словам, "Испания стремится стать партнером, а не клиентом".

Как предполагается, первый этап создания демонстратора самолета NGF должен завершиться к концу 2019 года. Публикация единого задания ожидается в 2020 году. Предполагается, что демонстратор NGF совершит первый полет в 2025 году, а опытный образец NGF будет доработан в период 2026-2030 гг. Принятие самолета на вооружение может состояться в период 2040-2045 гг.