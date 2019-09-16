Войти
16.09.2019
Военное обозрение

Минобороны Украины заявило о прямых закупках в США ПТРК Javelin

349
0
0

Министерство обороны Украины намерено до конца этого года закупить в США партию пусковых установок противотанковых ракетных комплексов Javelin, а также ракет к ним. Об этом сообщает пресс-служба украинского военного ведомства.

Источник изображения: https://www.obozrevatel.com/

Как заявили в Минобороны Украины, прямые закупки американского вооружения, в том числе и противотанковых комплексов Javelin, запланированы в рамках программы правительства США FMS (программа продажи вооружения и военной техники вооруженным силам иностранных государств) и уже ведутся с начала 2019 года. При этом в военном ведомстве отказались приводить точное число запрашиваемых комплексов и ракет к ним, а также сумму и сроки предполагаемой сделки.

Министерством обороны Украины начиная с 2019 года запланированы прямые закупки противотанковых ракетных комплексов производства США Javelin и ракет к ним по программе правительства США FMS

- говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось, в начале августа Киев запросил у Вашингтона продажу "большой партии" ПТРК Javelin "с оборонительной целью". Когда будет принято решение по данному вопросу, не сообщается.

Необходимо отметить, что на вооружении ВСУ уже стоят данные ПТРК, полученные в 2018 году. Тогда Киев получил 37 пусковых установок и 210 противотанковых управляемых ракет к ним. Одним из условий получения Javelin Украиной был запрет на использование ПТРК на Донбассе. В Минобороны Украины данный запрет обсуждать отказались, заявив, что вопрос контроля применения Украиной данных ПТРК со стороны США засекречен.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
Javelin ПТРК
Похожие новости
16.09.2019
США раскрыли надежность украинских Javelin
20.06.2019
Надежда на взаимность: Украина купит оружие у США
15.08.2018
Оборонные рекорды: США защитятся от России деньгами
29.01.2018
Американские Javelin имеют недостатки, которые могут проявиться на поле боя — военный эксперт
22.12.2017
Администрация США одобрила первую продажу летального оружия Украине
05.10.2015
Новый мобильный противотанковый комплекс появился в украинской армии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.09 11:37
  • 41
Гарантированное ядерное уничтожение: "Метеорит-Н" стерли бы Запад в пыль
  • 16.09 11:13
  • 2
Американские пусковые установки для ракет большой дальности прибыли в Европу
  • 16.09 08:54
  • 8
Новейшая БМП "Курганец-25" – мечта гранатометчика? Нет! Его проклятье
  • 16.09 07:15
  • 27
Ил-112 – долгая дорога в небо
  • 16.09 06:35
  • 20
На полигоне Ашулук "засветилась" необычная пусковая установка С-300
  • 15.09 19:03
  • 24
СМИ Великобритании: Россию «ждет возмездие» за помощь Асаду ("ИноСМИ", Россия)
  • 15.09 18:59
  • 11
Юрий Шмотин: работаем над улучшением двигателя для МС-21
  • 15.09 00:54
  • 3
Путин оценил сотрудничество России и Израиля в военной сфере
  • 15.09 00:38
  • 7
Путин заявил о ценности выходцев с Кавказа в российской армии
  • 14.09 22:02
  • 78
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 14.09 14:22
  • 1931
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.09 12:55
  • 7
"Спрут-СДМ1" против Tulpar: российский легкий танк сравнили с турецким
  • 14.09 12:47
  • 32
В США разрабатываются перехватчики гиперзвуковых ракет
  • 14.09 12:46
  • 40
Российские "Цирконы" уничтожит американская "Валькирия"
  • 13.09 21:25
  • 79
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52