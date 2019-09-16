Минобороны Украины заявило о прямых закупках в США ПТРК Javelin

Министерство обороны Украины намерено до конца этого года закупить в США партию пусковых установок противотанковых ракетных комплексов Javelin, а также ракет к ним. Об этом сообщает пресс-служба украинского военного ведомства.

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Как заявили в Минобороны Украины, прямые закупки американского вооружения, в том числе и противотанковых комплексов Javelin, запланированы в рамках программы правительства США FMS (программа продажи вооружения и военной техники вооруженным силам иностранных государств) и уже ведутся с начала 2019 года. При этом в военном ведомстве отказались приводить точное число запрашиваемых комплексов и ракет к ним, а также сумму и сроки предполагаемой сделки.

Министерством обороны Украины начиная с 2019 года запланированы прямые закупки противотанковых ракетных комплексов производства США Javelin и ракет к ним по программе правительства США FMS

- говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось, в начале августа Киев запросил у Вашингтона продажу "большой партии" ПТРК Javelin "с оборонительной целью". Когда будет принято решение по данному вопросу, не сообщается.

Необходимо отметить, что на вооружении ВСУ уже стоят данные ПТРК, полученные в 2018 году. Тогда Киев получил 37 пусковых установок и 210 противотанковых управляемых ракет к ним. Одним из условий получения Javelin Украиной был запрет на использование ПТРК на Донбассе. В Минобороны Украины данный запрет обсуждать отказались, заявив, что вопрос контроля применения Украиной данных ПТРК со стороны США засекречен.