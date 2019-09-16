В Польше усомнились в целесообразности покупки 32-х F-35 у США

Первоначально восторженная польская реакция на решение США о продаже истребителей F-35 Варшаве сменилась более чем сдержанными заявлениями.

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Польские эксперты, один за другим, стали публиковать материалы, в которых говорится, что само желание официальных властей приобрести F-35 выглядит весьма сомнительно. В издании Rzeczpospolita вышла статья, в которой говорится, что этот контракт для Польши будет чрезмерно дорогим.

Нужно напомнить, что США планируют продать польским партнёрам 32 истребителя F-35A и несколько двигателей на общую сумму в 6,53 млрд долларов.

Из материала:

Политика министра обороны странная. Сначала Блащак публично заявляет, что хотел бы купить вооружения, потом говорит о дополнительных возможных приобретениях и только после этого начинает размышлять о цене сделки. А хороший продавец, увидев искру в глазах покупателя, не будет скромничать – цена будет только расти, причём потому, что мы здесь воскликнули "вау!", как только узнали о возможной продаже F-35.

Также в польских СМИ напомнили, что Польша собирается купить у американцев ещё и систему ПВО-ПРО Patriot. Видя, что власти Польши пришли в восторг от такого предложения, американская сторона объявила колоссальную цену контракта – 10,5 млрд долларов. В итоге пришлось "урезать" параметры контракта как по числу комплексов, так и по их обслуживанию. На данный момент цена контракта по "Пэтриотам" для Польши составляет около 5 млрд долларов.

Теперь в Польше призывают власти подумать, целесообразно ли вообще покупать у США 32 истребителя F-35.

"Не слишком ли дорого платить почти 12 млрд долларов за 32 самолёта и несколько установок "Пэтриот", - задаются вопросом польские эксперты, фактически давая понять, что США используют Польшу как рынок сбыта военной техники, не всегда отвечающей реальной угрозе (если таковая для Польши вообще есть).