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16.09.2019
Военное обозрение

В Польше усомнились в целесообразности покупки 32-х F-35 у США

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Первоначально восторженная польская реакция на решение США о продаже истребителей F-35 Варшаве сменилась более чем сдержанными заявлениями.

Источник изображения: topwar.ru

Польские эксперты, один за другим, стали публиковать материалы, в которых говорится, что само желание официальных властей приобрести F-35 выглядит весьма сомнительно. В издании Rzeczpospolita вышла статья, в которой говорится, что этот контракт для Польши будет чрезмерно дорогим.

Нужно напомнить, что США планируют продать польским партнёрам 32 истребителя F-35A и несколько двигателей на общую сумму в 6,53 млрд долларов.

Из материала:

Политика министра обороны странная. Сначала Блащак публично заявляет, что хотел бы купить вооружения, потом говорит о дополнительных возможных приобретениях и только после этого начинает размышлять о цене сделки. А хороший продавец, увидев искру в глазах покупателя, не будет скромничать – цена будет только расти, причём потому, что мы здесь воскликнули "вау!", как только узнали о возможной продаже F-35.

Также в польских СМИ напомнили, что Польша собирается купить у американцев ещё и систему ПВО-ПРО Patriot. Видя, что власти Польши пришли в восторг от такого предложения, американская сторона объявила колоссальную цену контракта – 10,5 млрд долларов. В итоге пришлось "урезать" параметры контракта как по числу комплексов, так и по их обслуживанию. На данный момент цена контракта по "Пэтриотам" для Польши составляет около 5 млрд долларов.

Теперь в Польше призывают власти подумать, целесообразно ли вообще покупать у США 32 истребителя F-35.

"Не слишком ли дорого платить почти 12 млрд долларов за 32 самолёта и несколько установок "Пэтриот", - задаются вопросом польские эксперты, фактически давая понять, что США используют Польшу как рынок сбыта военной техники, не всегда отвечающей реальной угрозе (если таковая для Польши вообще есть).

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
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Страны
Польша
США
Продукция
F-35
F-35A
Patriot ЗРК
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