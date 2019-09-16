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16.09.2019
ЦАМТО

Китай передал партию ББМ ZFB-05A Вооруженным силам Камбоджи

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ZFB05A
Китайский БТР ZFB05A.
Источник изображения: www.ArmyRecognition.com

ЦАМТО, 13 сентября. ВС Камбоджи приняли на вооружение партию переданных Китаем многоцелевых бронемашин ZFB-05A с колесной формулой 4х4, которые производятся компанией Shaanxi Automobile Holding Group.

Как сообщает BaoDatViet, поставка была выполнена безвозмездно в рамках укрепления оборонного сотрудничества между двумя странами. По данным СМИ, Китай передал около 10 бронемашин ZFB-05A.

В Китае данные бронемашины применяются военной полицией. Бронемашина разработана на шасси легкого многоцелевого автомобиля Nanjing NJ2046, который является копией Iveco 40.10WM. Согласно заявлению производителя, ZFB-05A предназначена, в первую очередь, для поставки на экспорт.

Бронемашина ZFB-05A рассчитана на перевозку 7-9 человек десанта с экипировкой (экипаж – 2 человека). Максимальная масса ББМ составляет 4,5 т. Дизельный двигатель SOFIM 8142.43 мощностью 118 л.с. позволяет развивать максимальную скорость 110 км/ч, запас хода по топливу – 800-850 км. Машина преодолевает вертикальные препятствия высотой 0,5 м, рвы шириной 0,5 м, водные преграды глубиной 0,75 м вброд. ZFB-05A оснащаются системой кондиционирования и защиты от ОМП.

Корпус бронемашины полностью сварной, выполнен из стальной брони. По заявлению разработчика, он обеспечивает защиту от обстрела из стрелкового оружия калибром до 7,62 мм. Тем не менее, при применении в ходе миротворческой операции ООН на Гаити бронемашины ZFB-05A получили серьезные повреждения при обстреле из стрелкового оружия, и были признаны неподходящими для конфликтов высокой интенсивности.

В качестве вооружения могут использоваться установленные на крыше 7,62-мм или 12,7-мм пулеметы, 35-мм автоматический гранатомет или 23-мм автоматическая пушка. Корпус оборудован амбразурами для ведения огня десантом. ZFB-05 также могут выпускаться в вариантах санитарной машины, машины управления, разведывательной машины, машины для борьбы с массовыми беспорядками (с водяной пушкой). Кроме того, в 2008 году на шасси ZFB-05 была представлена конфигурация ЗРК ближнего действия TD-2000 с восемью ракетами QW-4.

Компания также предлагает версию ББМ ZFB-08 с колесной формулой 6x6. Прототип был представлен в 2008 году для инозаказчиков, в основном из стран Африки.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
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Страны
Гаити
Камбоджа
Китай
Компании
Iveco
ВПВС РФ
ООН
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