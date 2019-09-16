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16.09.2019
ТАСС

Один из спутников системы ГЛОНАСС вернули в орбитальную группировку после техобслуживания

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ГЛОНАСС-М
Навигационный спутник "ГЛОНАСС-М".
Источник изображения: politikus.ru

"Глонасс-М" №731 был выведен из состава группировки 10 сентября

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Спутник "Глонасс-М" №731 был введен обратно в состав орбитальной группировки после технического обслуживания. Об этом говорится на сайте Информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения.

"По сообщению Центра управления системой ГЛОНАСС, техническое обслуживание космического аппарата №731 (22-я рабочая точка) успешно завершено, аппарат используется по целевому назначению с 00:00 мск 13 сентября", - отмечается в сообщении.

Данный спутник был выведен из состава группировки 10 сентября. В предыдущий раз его выводили на техобслуживание в феврале. Спутник "Глонасс-М" №731 был запущен на орбиту в октябре 2010 года и в конце месяца введен в систему.

Сейчас на техобслуживании находятся еще два аппарата "Глонасс-М". Всего в орбитальную группировку входят 27 спутников, 22 из них используются по целевому назначению, один находится на этапе летных испытаний, еще два - в резерве. Для гарантированного глобального покрытия необходимо иметь 24 работающих спутника.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Глонасс-М
Проекты
ГЛОНАСС
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