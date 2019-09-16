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16.09.2019
ТАСС

Противокорабельная ракета "Оникс" получит новые характеристики

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Оникс (Яхонт)
Противокорабельная ракета "Оникс" ("Яхонт").
Источник изображения: telegrafist.org

Эта ракета сейчас имеет максимальную дальность поражения 300 км, максимальную скорость полета до 2,5 скоростей звука на большой высоте

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. "НПО машиностроения" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ) планирует усовершенствовать сверхзвуковую противокорабельную крылатую ракету "Оникс". Об этом сообщили в пятницу ТАСС в "НПО машиностроения".

"Да, мы предложили улучшить летные характеристики ракет "Оникс" для повышения эффективности этого противокорабельного комплекса", - сказали в "НПО машиностроения", отвечая на соответствующий вопрос. Представитель компании не уточнил, о каких конкретно характеристиках идет речь.

На сегодняшний день ракета имеет максимальную дальность поражения 300 км, максимальную скорость полета до 2,5 скоростей звука на большой высоте. Масса боевой части боеприпаса достигает 250 кг. Комплексом вооружаются как надводные корабли, так и подводные лодки.

Разработка противокорабельного комплекса П-800 с ракетой "Оникс" началась в 1982 году, ракета была принята на вооружение спустя 20 лет - в 2002 году.

В пятницу КТРВ отмечает свой 75-летний юбилей.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
П-800 Оникс
Компании
Корпорация ТРВ
НПО машиностроения
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