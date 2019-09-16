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16.09.2019
Военное обозрение

США дислоцировали в Европе контейнерные РСЗО

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Вооруженные силы США перебросили в Европу новые контейнерные РСЗО М270А1. Об этом пишет издание Defence blog.

Источник изображения: topwar.ru

Армия Соединенных Штатов объявила о том, что развернет в Европе комплексы РСЗО M270, или MLRS, а также несколько машин поддержки. Машины поступили в распоряжение 41-й бригады полевой артиллерии. Это единственная ракетная артиллерийская бригада США в Европе.

Согласно имеющейся информации, партия, прибывшая в Графенвёре, Германия, включала в себя как минимум 16 систем залпового огня М270А1. Эта машина является развитием РСЗО M270, которая поступила на вооружение американской армии в 1983 году.

Отличие комплекса M270 от большинства систем реактивно-залпового огня в том, что он не имеет направляющих. Ракеты запускаются прямо из контейнеров. Каждый одноразовый контейнер вмещает 6 ракет. Ракеты могут храниться в контейнерах без технического обслуживания до десяти лет. Тягач перевозит два таких контейнера с общим количеством 12 ракет.

В контейнерах используются ракеты MGM-140 ATACMS. Установленная на шасси Брэдли модернизированная пусковая установка включает продвинутую систему управления огнем (IFCS). Ассортимент используемых боеприпасов включает GPS-управляемые ракеты.

Не выходя из кабины, экипаж из трех человек - механик-водитель, наводчик и командир расчета - могут выпустить до 12 РСЗО менее чем за 60 секунд на расстояние до 160 км.

Ракеты могут быть запущены как по отдельности, так и в режиме залпового огня, от двух до 12. Точность сохраняется во всех режимах стрельбы, потому что компьютер вносит корректировки между залпами. Компьютерная система управления огнем MLRS позволяет загружать и выгружать пусковую установку сокращенному экипажу или даже одному солдату. Огонь может вестись вручную или в автоматическом режиме.

M270A1 может запускать ракеты различных типов, в том числе ракеты с увеличенной дальностью (ER), учебную ракету с уменьшенной дальностью (RRPR) - от 8 км до 15 км и AT2, которая способна дать единовременны залп 28 противотанковых мин.

Последняя модернизация M270A1 получила бронированную кабину. На ряде РСЗО также установлен 7.62-мм пулемет. Максимальная скорость MLRS по дорогам общего пользования - 64 км/ч, дальность - 483 км. Усовершенствованная система механического запуска (ILMS) ускорила скорость перезарядки на 50%, а скорость перехода из походного в боевое положение – на 70%.

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Страны
Германия
США
Продукция
Bradley
Проекты
ИТ
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