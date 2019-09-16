ВМС США провели испытания перспективного робота-тральщика

Военно-морские силы США провели специальные демонстрационные испытания перспективного робота-тральщика, способного находить, определять тип и уничтожать морские мины. Об этом сообщает Defense News.

Источник изображения: Textron

ВМС США показали перспективный робот-тральщик, который во время демонстрации сумел за один проход обнаружить и обезвредить морские мины без необходимости захода в опасную зону корабля с людьми на борту. Данная концепция обнаружения и уничтожения мин с помощью роботизированных средств активно продвигается американским флотом. Как пишет издание, работы по созданию полностью автоматизированного корабля, способного самостоятельно проводить все противоминные работы, близки к завершению.

Участвующий в демонстрационных испытаниях прототип робота создан на базе автономного катера CUSV, разработанного американской компанией Textron. Дальность действия тральщика по радиоканалу составляет 140 км, длительность автономной работы - 20 часов. На нем установлен сонар AQS-20, который обнаруживает и классифицирует мины. Для уничтожения обнаруженных боеприпасов используется подводный робот Barracuda, который получает целеуказание, подплывает к мине и подрывает ее с помощью заряда, установленного на борту.

Как заявили в командовании ВМС США, использование автоматизированных тральщиков не только обеспечивает безопасность личного состава, но и ускоряет сам процесс разминирования, который до сих пор проходит очень медленно.