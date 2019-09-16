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16.09.2019
Известия.ru

В "Роскосмосе" заявили о планах запустить пять японских спутников

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Пять японских спутников запустят на орбиту после апреля 2020 года на ракете "Союз-2" с космодрома Байконур. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте "Роскосмоса" в пятницу, 13 сентября.

"После подписания соглашения с российским поставщиком пусковых услуг — компанией "Главкосмос Пусковые Услуги", корпорация Axelspace объявила, что общее количество спутников GRUS, запущенных после апреля 2020 года, составит четыре аппарата GRUS и еще один дополнительный — GRUS-1E", — говорится в сообщении.

В госкорпорации отметили, что ранее сообщалось о запуске трех спутников. Аппараты планируется вывести на ракете на солнечно-синхронную орбиту высотой 600 км.

"Число спутников в группировке AxelGlobe [после запуска] увеличится до пяти", — уточнили в "Роскосмосе".

Накануне, 12 сентября, сообщалось, что Китай успешно вывел на орбиту три аппарата, в том числе микроcпутник под кодовым названием ВNU-1 ("Цзинши-1") для наблюдений за Арктикой и Антарктикой.

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Страны
Китай
Россия
Япония
Компании
Роскосмос
Проекты
2020-й год
Арктика
Байконур
Союз-2 РН
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