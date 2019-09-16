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16.09.2019
Интерфакс-АВН

Летные характеристики крылатой ракеты "Оникс" в результате модернизации станут еще более высокими

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Пуск крылатой ракеты "Оникс" с БРК "Бастион"
Пуск крылатой ракеты "Оникс" с БРК "Бастион".
Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Москва. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Противокорабельная крылатая ракета "Оникс", разработанная и производимая АО "ВПК" НПО машиностроения" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение"), будет модернизирована, сообщил генеральный директор объединения Александр Леонов.

"Оникс" будет служить еще долго. Мы выступили с рядом предложений по улучшению его летных характеристик для повышения эффективности этого комплекса", - сказал Леонов в интервью, опубликованном в корпоративном издании КТРВ "Точно в цель".

По его словам, крылатые ракеты "Оникс" это универсальные, унифицированные ракеты. "Они способны эффективно поражать различные типы морских целей - от крупных надводных кораблей с мощной системой ПВО (ПРО), идущих в составе ордера, до ракетного катера, резко маневрирующего на максимальной скорости", - отметил гендиректор.

Он сообщил, что большая сверхзвуковая скорость ракеты на всей траектории полета обеспечивает высокую вероятность преодоления ПВО и ПРО противника, а также малое подлетное время, что определяет возможность поражения маневренных целей на дальности до 300 километров.

Работы по созданию оперативно-тактической противокорабельной ракеты "Оникс" (3М55) экспортное наименование - "Яхонт", по классификации НАТО - SS-N-26 Strobile ("Шишка хвойного дерева") начались на рубеже 80-х годов в НПО машиностроения, отмечающем в эти дни 75-летний юбилей.

По степени универсализации комплекс превосходит все зарубежные аналоги - он может быть размещен на подводных лодках, надводных кораблях и катерах, самолетах и береговых подвижных и стационарных пусковых установках.

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Страны
Россия
Продукция
П-800 Оникс
Х-61 Яхонт
Компании
Корпорация ТРВ
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