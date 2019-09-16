"Искандер", "Бастион" и С-400: британские "страхи" о российских ракетах

Британцы ищут средства против российских "ракетных пузырей". Вчера, 12 сентября, портал janes.com сообщил о том, что командование ВВС Великобритании назвало модели российского вооружения, "требующие ответа".

Помощник по потенциалу и боеготовности начальника штаба Военно-воздушных сил Великобритании Джулиан Болл, выступая в рамках конференции на лондонском экспошоу DSEI 2019, назвал три типа ракетного вооружения России, которые могут представлять угрозу для Великобритании. Среди перечисленного значится продукция концерна "Алмаз-Антей": зенитный ракетный комплекс С-400, береговой ракетный комплекс "Бастион-П" и оперативно-тактический комплекс "Искандер".

Оперативно-тактический комплекс "Искандер" Источник изображения: vz.ru

По словам Болла, это оружие "ограничивает доступ к будущим операционным средам". Указанные системы вооружений создают "ракетные пузыри", из-за которых ВС Великобритании вынуждены менять тактику и стратегию, а также разрабатывать новое оружие и применять искусственный интеллект.

В Великобритании называют российскую тактику A2AD (anti-access/area denial) – ограничением доступа к определённым территориям. Ракетные системы "Искандер", "Бастион-П" и С-400 – основа этой тактики. Как именно Великобритания намерена бороться с российскими ракетами, Болл не уточнил, указывая, что это "коллективная задача".