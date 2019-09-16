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16.09.2019
Газета.ru

"Сирия возвращается к нормальной жизни": Лавров заявил об окончании войны

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Источник изображения: gazeta.ru

Лавров заявил об окончании войны в Сирии

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил об окончании войны в Сирии и возвращении страны к состоянию мира. При этом он признал, что в отдельных регионах государства все еще есть очаги напряженности. Он призвал к усилению политического процесса по урегулированию ситуации в САР и привлечению к этому оппозиции.

Сирия возвращается в состояние мира, несмотря на то, что на территории республики сохраняются отдельные очаги напряженности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Труд".

"Война в Сирии действительно закончилась. Страна постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни", - сказал министр. Вместе с тем он признал, что на территориях, неподконтрольных сирийскому правительству, например, в Идлибе и на восточном берегу реки Евфрат, по-прежнему есть очаги напряженности.

Лавров подчеркнул, что в такой ситуации первостепенными становятся задачи форсирования политического процесса по урегулированию кризиса, чтобы достичь долгосрочной и надежной стабилизации в Сирии и в Ближневосточном регионе в целом.

Не менее важным является оказание комплексного гуманитарного содействия САР.

Глава российского внешнеполитического ведомства обратил внимание, что формирование и запуск комитета для конституционной реформы станет важным этапом в продвижении политического процесса, который осуществляют сами сирийцы при содействии ООН. Министр выразил мнение, что созыв комитета предоставит правительству и оппозиции возможность впервые начать прямой диалог о будущем Сирии.

По словам Лаврова, в Москве "придают большое значение поддержанию регулярных контактов с сирийскими сторонами, в том числе с оппозицией". Кроме того, российская сторона призывает обеспечить максимально широкую представленность в политическом процессе всех групп сирийского общества.

Лавров отметил важную роль оппозиции в урегулировании политического конфликта.

Он обратил внимание, что она участвует в международных встречах по Сирии в астанинском формате и межсирийских контактах в Женеве. Глава МИД РФ убежден, что представителям оппозиции нужно войти в состав конституционного комитета, поскольку они могут и должны внести конструктивный вклад в процесс политического урегулирования в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН.

Российский министр в очередной раз подчеркнул, что Москва выступает за восстановление суверенной, территориально целостной Сирии, возвращение всех сирийских беженцев на родину, а самой страны - в "арабскую семью". К тому же он назвал особенно важным скорейшее преодоление последствий разгула терроризма. По его мнению, все это станет залогом обеспечения безопасности и стабильности на Ближнем Востоке.

О сирийском мире говорят последние полгода. В июне сирийский посол в России Рияд Хаддад заявил, что в САР наступает последний этап войны с террористами. При этом он обратил внимание, что боевики бегут в другие страны, а это может спровоцировать волну терактов.

По словам Хаддада, террористы приобрели в сирийской войне не только боевые навыки, но также "тактические и стратегические возможности использовать большой финансовый и технологический потенциал". Он предположил, что это может позволить им вербовать большое количество людей, инструктировать и отдавать приказы удаленно.

Еще в апреле министр экономики и внешней торговли Сирии Самер Аль-Халиль утверждал, что война в стране близится к окончанию, но террористические действия и блокада нанесли огромный урон экономике государства.

"Сейчас военные действия в Сирии практически закончились, они близки к окончанию, после достижения тех побед, которые были достигнуты сирийской армией с широкой поддержкой со стороны наших друзей во главе с РФ, но война, террористические действия и блокада, и экономические санкции, которые продолжаются, нанесли огромный урон экономике страны", - пояснил он.

Аль-Халиль назвал целью нанесенного экономике Сирии удара уничтожение всего жизнеобеспечения в стране.

Гражданская война в Сирии началась в 2011 году, до нее была так называемая арабская весна. Главными сторонами конфликта в САР являются правительственные силы Сирии, поддерживающие президента страны Башара Асада, умеренная оппозиция, курдские националисты и радикальные исламисты, в числе которых "Джебхат ан-Нусра (организация запрещена в России)" (организация запрещена в России) и "Исламское государство" (организация запрещена в России).

На сегодняшний день главным крупным регионом страны, контролируемым незаконными вооруженными формированиями, является провинция Идлиб. Восстановление контроля правительства над ним завершит масштабное противостояние в Сирии.

Урегулирование сирийского конфликта обсуждается на площадках Нур-Султана и Женевы.

В конце января прошлого года в Сочи состоялся конгресс сирийского нацдиалога - это была первая с начала конфликта попытка собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который будет работать в Женеве. Его основной задачей является подготовка конституционной реформы.


Лидия Мисник

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