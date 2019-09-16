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16.09.2019
ЦАМТО

В Австралию прибыла очередная пара истребителей F-35A "Лайтнинг-2"

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Источник изображения: Фото: images.defence.gov.au

ЦАМТО, 13 сентября. Министерство обороны Австралии 12 сентября объявило о прибытии в страну очередной пары истребителей F-35A "Лайтнинг-2".

Два самолета совершили посадку на авиабазе "Уильямстаун", выполнив перегоночный перелет с военно-воздушной базы ВВС США "Льюк" (шт.Аризона).

Истребители A35-015 и A35-016 войдут в боевой состав 3-й истребительной авиаэскадрильи ВВС Австралии. После прибытия этих самолетов количество F-35A в этом подразделении возросло до шести единиц.

Как сообщал ЦАМТО, правительство Австралии приняло решение одобрить приобретение первой партии из 14 истребителей F-35 "Лайтнинг-2" в ноябре 2009 года. Они заменят самолеты F/A-18A/B "Хорнет", которые планируется снять с вооружения к 2022 году.

Сборка самолетов для ВВС Австралии началась в 2011 году. Первая пара (AU-1 и AU-2) была передана в конце 2014 года и использовалась для подготовки пилотов, технического персонала и испытаний на авиабазе ВВС США "Льюк" (шт.Аризона). Именно эти самолеты первыми прибыли в Австралию 10 декабря 2018 года для переоснащения 3-й авиаэскадрильи ВВС страны. Вторая пара F-35A "Лайтнинг-2" прибыла в Австралию 8 апреля 2019 года.

В настоящее время 10 самолетов F-35A ВВС Австралии находятся на военно-воздушной базе "Льюк" (шт.Аризона), где применяются для подготовки летчиков. Планируется, что они выполнят перелет в Австралию до конца 2020 года.

Предполагается, что после достижения начальной готовности к боевому применению в 2020 году истребители ВВС Австралии приступят к выполнению задач по предназначению. Полная готовность F-35A ВВС Австралии к боевому применению запланирована на 2023 год. В общей сложности ВВС Австралии могут получить до 100 истребителей F-35A. Одобренная покупка 72 новых истребителей в рамках проектов AIR-6000 Phase 2A и AIR-6000 Phase 2B стоимостью в 17 млрд. австр. долл. позволит сформировать три строевые и одну учебную эскадрилью. Они будут размещены на авиабазах "Уильямстаун" и "Тиндалл". Еще одна партия из 28 самолетов для оснащения четвертой строевой эскадрильи может быть закуплена позднее на этапе AIR-6000 Phase 2С для замены F/A-18F "Супер Хорнет".

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Страны
Австpалия
США
Продукция
F-18
F-35
F-35A
Проекты
2020-й год
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