Вьетнам даёт вторую жизнь советскому оружию

Вьетнам осуществляет плавный переход на сравнительно новые виды вооружений. Так, одним из показателей относительного обновления войск является переориентация на самолет легкого класса CASA C-295M (первый полет базовой модели состоялся в 1997 году), который уже успел стать основной транспортной машиной ВВС взамен выбывшего из строя Ан-26.

Источник изображения: VietDefenseVN

При этом военные не забывают и о модернизации устаревших образцов. Многие из них, имея в том числе советское происхождение, оказались в этой стране еще в период войны с Соединенными Штатами. К их числу принадлежит С-60. Данная система, основой которой являются зенитные пушки АЗП-57, была принята на вооружение советской армии в 1950 году. В ее рядах данный зенитно-артиллерийский комплекс проходил последний период своей боевой службы в афганском Кундузе в конце 1980-х годов.

Во вьетнамской армии С-60 прошел через серьезное усовершенствование. Первоначальная система, управлявшаяся исключительно вручную, стала автоматизированной. Достигнуто это было за счет установки системы управления огнем и компьютера наведения. Перезарядка осуществляется в автоматическом режиме. Отдельные орудия объединяются в батарею, которая может управляться дистанционно.

Дали вьетнамские военные вторую жизнь и АК-47: теперь он имеет синтетические приклад и рукоятку, что делает его похожим на АК-74М, оборудован оптикой.

Источник изображения: VietDefenseVN

Источник изображения: VietDefenseVN

Ниже приведен вид изнутри модернизированной версии танка Т-54B, получившей обозначение Т-54М. Данная модификация оснащена испанской СУО TIFCS-3BU.