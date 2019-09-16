Индии предлагается полный цикл производства "Грипенов"

В условиях активизации в Индии программы закупок военного снаряжения рынок этой страны становится лакомым куском для экспортеров оружия. Пытаются ворваться на него и шведы, открыв для себя новую "золотую жилу". Однако в этом случае под угрозой могут оказаться позиции России, выступающей в роли традиционного партнера Нью-Дели в военно-технической сфере.

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Saab готовит масштабные переговоры с индийскими компаниями, которые должны состояться в октябре текущего года. Шведский концерн намерен добиться заключения сделки на поставку 110 истребителей Gripen E.

Как поясняют в Saab, предусматривается передача наиболее полного пакета технологий, которые дадут возможности "для собственного проектирования, разработки, производства и обслуживания современного истребителя". То есть, фактически шведы готовы способствовать созданию в Индии полного цикла производства "Грипенов".

Однако при этом указывается, что оплачивать этот "банкет" придется самому Нью-Дели:

Наращивание данного потенциала потребует значительных инвестиций со стороны Индии, а также со стороны международных партнеров. Вложения должны быть сделаны в инфраструктуру, обучение, оборудование и т.д.

- заявил Матс Палмберг из руководства Saab.

С его слов, способствовать развитию программы "Gripen for India" должно уже налаженное сотрудничество между странами: из Индии шведский концерн импортирует отдельные детали самолетов и листовой металл для их производства.