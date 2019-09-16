США разблокировали около 400 млн. долл. на военную помощь Украине

ЦАМТО, 13 сентября. США разблокировали почти 400 млн. долл. на военную помощь Украине. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило украинское посольство в Вашингтоне.

"Военная помощь предусматривает выделение 250 млн. долл. из бюджета Пентагона в рамках программы "Инициатива по оказанию помощи Украине в области безопасности" и 115 млн. долл. в рамках программы Госдепартамента "Международное военное финансирование" из бюджета 2019 года, а также 26,5 млн. долл. из этой же программы из бюджета 2018 года. Всего 391,5 млн. долл.", – написало диппредставительство в фейсбуке.

Средства пойдут на приобретение вооружений и военной техники, а также на оказание услуг.

Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил "РИА Новости", что Вашингтон намерен выполнить все обязательства по военной помощи Украине.