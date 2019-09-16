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16.09.2019
ЦАМТО

США разблокировали около 400 млн. долл. на военную помощь Украине

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Флаги США и Украины
Флаги США и Украины.
Источник изображения: https://euroradio.fm/ru

ЦАМТО, 13 сентября. США разблокировали почти 400 млн. долл. на военную помощь Украине. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило украинское посольство в Вашингтоне.

"Военная помощь предусматривает выделение 250 млн. долл. из бюджета Пентагона в рамках программы "Инициатива по оказанию помощи Украине в области безопасности" и 115 млн. долл. в рамках программы Госдепартамента "Международное военное финансирование" из бюджета 2019 года, а также 26,5 млн. долл. из этой же программы из бюджета 2018 года. Всего 391,5 млн. долл.", – написало диппредставительство в фейсбуке.

Средства пойдут на приобретение вооружений и военной техники, а также на оказание услуг.

Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил "РИА Новости", что Вашингтон намерен выполнить все обязательства по военной помощи Украине.

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Страны
США
Украина
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