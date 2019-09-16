Китайские ветераны высказались об истребителе J-20

В Китае к 70-летию создания ВВС страны для ветеранов военной авиации НОАК решили организовать экскурсию на один из военных аэродромов, чтобы познакомить с новейшими достижениями китайского авиапрома. Основной частью такого показа стала демонстрация китайского истребителя нового поколения J-20.

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Китайских ветеранов, многим из которых уже под 90, спросили о том, каково их мнение по поводу новейшего китайского истребителя.

Один из ветеранов отметил, что в своё время выполнял полёты на самолёте МиГ-15 советского производства.

Из интервью китайским СМИ:

Этот самолёт тогда собирали у нас в Китае, в Шэньяне. Собирали по договорённости с Советским Союзом. Тогда мне и моим товарищам казалось, что это совершенная машина, после которой сложно создать что-то новое. Но теперь китайская авиация совершает настоящий рывок. Мы создаём свои самолёты, которые можно считать одними из лучших в мире.

Китайским ветеранам рассказали, что сегодня истребители пятого (по китайской версии – 4-го) поколения J-20 уже совершают не только тренировочные полёты, но и выполняют патрулирование воздушных границ, например, над Южно-Китайским морем, над пустыней Гоби.

Приглашённые ветераны отметили, что в своё время и речи не шло о радиоэлектронной незаметности самолётов, а теперь этому уделяют повышенное внимание производители и военные во многих странах мира. Один из ветеранов отметил, что отдал бы многое, чтобы в кабине пилота совершить полёт на J-20, но возраст не позволяет этого сделать.