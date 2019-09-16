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16.09.2019
ТАСС

Новый марсоход NASA потяжелел на 20 кг после балансировки

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Марсоход Curiosity
Марсоход Curiosity.
Источник изображения: Фото: NASA / Reuters

Дополнительную массу ему придали специальные утяжелители

НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /ТАСС/. Новый американский марсоход Mars 2020 Rover, который планируется десантировать на поверхность Красной планеты зимой 2021 года, стал на 20 кг тяжелее. Дополнительную массу передвижной научной лаборатории придали специальные утяжелители, установленные во время очередного этапа монтажа в Лаборатории реактивного движения (ЛРД) в Пасадине (штат Калифорния).

Как сообщило в четверг Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), наладка была проведена в лабораторных условиях 29 августа. Mars 2020 Rover водрузили на вращающийся стол и стали крутить по часовой стрелке и против нее так, чтобы совершать полный оборот один раз в минуту. Задача заключалась в том, чтобы точно установить центр масс марсохода, который у неоднородных тел в большинстве случаев на совпадает с центром тяжести. Балансировка позволит в дальнейшем обеспечить плавные полет и спуск аппарата на поверхность планеты.

"Процедура на вращающемся столе схожа с балансировкой и установкой нового колеса машины в авторемонтной мастерской", - пояснил инженер ЛРД Лемил Кордеро. "Мы вращаем марсоход в одну сторону и в обратную в поиске асимметрии в распределении масс. Затем подобно тому, как механик использует утяжелители для правильной балансировки колеса, мы прикрепляем грузы в определенных местах марсохода, чтобы центр масс сместился в ту точку, которую нам нужно", - добавил он.

Специалисты ЛРД закрепили такие утяжелители из вольфрама на корпусе Mars 2020 Rover в девяти местах. С учетом этого марсоход весом 1040 кг стал тяжелее на 20 кг. Второй и последний подобный тест состоится весной следующего года на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида.

NASA планирует запустить Mars 2020 Rover на борту ракеты-носителя Atlas V компании United Launch Alliance в июле 2020 года с космодрома на мысе Канаверал. Спуск на поверхность Марса назначен на 18 февраля 2021 года. Намеченное место десантирования - кратер Джезеро диаметром 45 км. Он находится в западной части Равнины Исиды, севернее марсианского экватора. Одна из главных задач марсохода - поиск следов жизни на Красной планете, исследование геологического строения Марса и состава атмосферы.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Atlas V
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