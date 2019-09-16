Войти
16.09.2019
Военно-промышленный курьер

СССР бросил Никарагуа, Россия может найти

725
0
-1
Источник изображения: Строящийся Никарагуанский канал – альтернатива Панамскому. Фото: livejournal.com

Время занимать плацдармы

В брежневскую эпоху СССР, помимо весьма актуального ныне Ближнего Востока, были еще две точки острого противостояния сверхдержав – Индокитай и Центральная Америка. Сейчас с новостных лент не сходит Сирия, а 30 лет назад внимание наших граждан было приковано к Никарагуа.

Долгое время без репортажей из этой страны представлялась немыслимой ни программа "Время", ни "Международная панорама", ни даже "Служу Советскому Союзу". Увы, в годы перестройки мы поспешили бросить на произвол судьбы тех, выражаясь языком Экзюпери, кого приручили, и для кого-то это заканчивалось трагедией – вспомним судьбу Наджибуллы.

Спустя десятилетия Москва пытается вернуть прежних союзников и восстановить военно-экономическое присутствие далеко за пределами России, в том числе в Латинской Америке – прежде всего в Никарагуа. Процесс вполне закономерный, благо, у власти там вновь Даниэль Ортега, правительству которого советское руководство некогда оказывало помощь и политическую поддержку.

В свете налаживания тесного военно-экономического сотрудничества с Венесуэлой восстановление дружественных отношений с Никарагуа было бы весьма кстати, тем паче там не любят американцев, как не любят их, скажем, в Ираке, Ливии или Вьетнаме, то есть там, где империализм под звездно-полосатым флагом явил свою бесчеловечную сущность во всей красе. Стоит привести пример из замечательной книги Александра Тарасова "Между вулканами и партизанами": "Американская авиация атаковала город и устроила настоящую охоту за крестьянами на окрестных полях. 300 мирных жителей – в основном женщин и детей – были убиты и еще 100 человек ранены". Убийство беззащитных людей – неотъемлемая часть внешней политики Вашингтона. Тарасов приводит слова из книги аргентинца Грегорио Сельсера "Маленькая сумасшедшая армия": "Один из самых первых случаев применения американцами военной авиации против мирных жителей был в Никарагуа – за восемь лет до того, как Муссолини стал практиковаться в стрельбе с воздуха по беззащитным абиссинцам, и за 10 лет до того, как летчики гитлеровской эскадрильи "Кондор" превратили в развалины Гернику".

“ Строительство Никарагуанского канала – проект, призванный существенным образом снизить геополитическую роль США в регионе ”

Поэтому не стоит удивляться, что именно антиамериканизм лежал в основе сандинистского движения. Однако было бы ошибкой полагать, будто на руинах сомосовской диктатуры к власти в Никарагуа пришли ортодоксальные марксисты. Нет, Аугусто Сезар Сандино таковым не являлся, потому, собственно, поссорился и расстался со своим легендарным начальником штаба Фарабундо Марти. Больше того, пришедшие к власти сандинисты на первых порах обратились к американцам за помощью. Правда, их просьба сопровождалась, как пишет историк Александр Окороков, осуждением прошлой и настоящей политики США с параллельной поддержкой повстанцев в Сальвадоре (Фронта национального освобождения имени Фарабундо Марти). Однако Вашингтон новая никарагуанская власть не устраивала в принципе. Не устраивала она, впрочем, не только Соединенные Штаты, что неудивительно – сандинисты экспроприировали у латифундистов их поместья и национализировали имевшуюся промышленность. В конце концов в стране естественным образом сработал третий закон Ньютона: любое действие рождает противодействие; а революция – контрреволюцию. В Никарагуа ее основу составили бывшие гвардейцы Анастасио Сомосы, то есть ситуация поменялась с точностью до наоборот: не одно десятилетие пребывавшие у власти сторонники диктатора ушли в подполье, вчерашние лидеры которого оказались у рычагов управления.

Интересная деталь: на стороне контрас, свидетельствует Окороков, выступили индейцы и афроамериканцы с побережья Мискито, чей исторический антагонизм по отношению к Манагуа имел старые корни. Иными словами: далеко не все слои простого населения поддержали новую власть, и не в последнюю очередь из-за народной поддержки контрас оказались столь сильны.

Все это неизбежно привело к гражданской войне – и Даниэлю Ортеге пришлось обратиться за помощью к СССР и Кубе. Иной возможности противостоять силам контрреволюции, активно поддерживаемым США, у него попросту не было. Попутно стало развиваться военно-экономическое сотрудничество Москвы и Манагуа, хотя, разумеется, более правильным было бы говорить о помощи Кремля своему новому латиноамериканскому союзнику.

Общая стоимость поставленной Советским Союзом в Никарагуа военной техники составила, по американским данным, два миллиарда долларов – по сути при помощи СССР были реорганизованы никарагуанские сухопутные войска и фактически заново созданы ВВС. Кстати, помощь сандинистам военным снаряжением оказывала также Франция, что вызвало нескрываемое раздражение Белого дома. Однако Франсуа Миттеран в отличие от Макрона и тем более Олланда был еще способен проводить самостоятельную политику.

В противостоянии контрас правительственные войска добились существенных успехов, однако разгромить их полностью оказались не в состоянии, ибо, с одной стороны, последние базировались на территории соседнего Гондураса, с другой – опирались на поддержку в том числе и простых слоев населения.

Тем не менее если бы Москва еще в течение лет пяти продолжала оказывать поддержку Ортеге, революционная власть добилась бы окончательного успеха. Вероятно, был бы найден политический компромисс и представители контрас даже вошли бы в коалиционное правительство, но фактическая власть, уверен, осталась бы в руках сандинистов.

Но произошло то, что произошло. Как ни странно, национальным праздником в Никарагуа является 27 июня, по сути – День Контрас. Хотя что здесь странного – политическая победа осталась в конечном счете за ними.

Однако мир меняется во внешних формах, но не в самой своей сути. И как правящие круги США самым жестоким образом стремились эксплуатировать планету в своих интересах ранее, уничтожая всех несогласных с их политикой, так они пытаются делать это и сейчас. Только крайне наивный человек может искренне полагать, что если Россия сдаст Асада, Штаты успокоятся. Отнюдь. Они живут по принципу, некогда сформулированному героями популярного в свое время сериала "Горец": "Должен остаться только один".

Однако далеко не все народы или, точнее сказать, правящие элиты желают следовать этому принципу – и точкой опоры для них, равно как и для всех, кто не входит в пресловутый "золотой миллиард", сейчас могут быть только Китай и Россия, а в будущем, вероятно, также Иран и Индия.

И латиноамериканцы здесь не исключение. Среди современных проектов, призванных существенным образом снизить геополитическую роль США в регионе, – строительство так называемого Никарагуанского канала. Идея давняя, берущая свое начало чуть ли не в XVI веке, но над ее претворением в жизнь задумались сравнительно недавно. Помимо России, участие в реализации проекта поначалу решил принять и Китай, которому, на первый взгляд, было бы выгодно осуществлять посредством канала транспортировку закупаемой в Венесуэле нефти.

Ныне, правда, проект застопорился, ибо Поднебесная за свой счет углубила Панамский канал и, в общем, альтернатива в виде Никарагуанского ей не особо нужна. Пока по крайней мере. Однако для нас в данном случае важно присутствие в регионе двух геополитических антагонистов США, на помощь которых Даниэль Ортега (равно как и его венесуэльский коллега Николас Мадуро) пытается опираться. Да и времена меняются, и кто знает, не захотят ли все-таки Москва и Пекин в обозримом будущем воплотить в жизнь давно вынашиваемые планы по сооружению Никарагуанского канала?

Опять же Венесуэла представляет собой сферу геополитических интересов двух стран, и в этой связи укрепление позиций Пекина и Москвы в Никарагуа, равно как и в бассейне Карибского моря в целом, существенным образом затруднит Соединенным Штатам реализацию их агрессивных замыслов против Мадуро и Ортеги, а также контроль над Латинской Америкой.


Игорь Ходаков, кандидат исторических наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 35 (798) за 10 сентября 2019 года

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Аргентина
Венесуэла
Вьетнам
Гондурас
Индия
Ирак
Иран
Китай
Ливия
Никарагуа
Панама
Россия
Сальвадор
Сирия
США
Франция
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
24.10.2018
Безопасность выходит блоком
17.07.2017
Даже муха не пролетит
16.02.2015
Стратегия национальной безопасности ("The White House", США)
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
09.04.2013
Рынок вооружений стран Латинской Америки в 2005-2012 гг. и прогноз на 2013-2016 гг.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.09 11:37
  • 41
Гарантированное ядерное уничтожение: "Метеорит-Н" стерли бы Запад в пыль
  • 16.09 11:13
  • 2
Американские пусковые установки для ракет большой дальности прибыли в Европу
  • 16.09 08:54
  • 8
Новейшая БМП "Курганец-25" – мечта гранатометчика? Нет! Его проклятье
  • 16.09 07:15
  • 27
Ил-112 – долгая дорога в небо
  • 16.09 06:35
  • 20
На полигоне Ашулук "засветилась" необычная пусковая установка С-300
  • 15.09 19:03
  • 24
СМИ Великобритании: Россию «ждет возмездие» за помощь Асаду ("ИноСМИ", Россия)
  • 15.09 18:59
  • 11
Юрий Шмотин: работаем над улучшением двигателя для МС-21
  • 15.09 00:54
  • 3
Путин оценил сотрудничество России и Израиля в военной сфере
  • 15.09 00:38
  • 7
Путин заявил о ценности выходцев с Кавказа в российской армии
  • 14.09 22:02
  • 78
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 14.09 14:22
  • 1931
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.09 12:55
  • 7
"Спрут-СДМ1" против Tulpar: российский легкий танк сравнили с турецким
  • 14.09 12:47
  • 32
В США разрабатываются перехватчики гиперзвуковых ракет
  • 14.09 12:46
  • 40
Российские "Цирконы" уничтожит американская "Валькирия"
  • 13.09 21:25
  • 79
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52