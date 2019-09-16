СССР бросил Никарагуа, Россия может найти

Время занимать плацдармы

В брежневскую эпоху СССР, помимо весьма актуального ныне Ближнего Востока, были еще две точки острого противостояния сверхдержав – Индокитай и Центральная Америка. Сейчас с новостных лент не сходит Сирия, а 30 лет назад внимание наших граждан было приковано к Никарагуа.

Долгое время без репортажей из этой страны представлялась немыслимой ни программа "Время", ни "Международная панорама", ни даже "Служу Советскому Союзу". Увы, в годы перестройки мы поспешили бросить на произвол судьбы тех, выражаясь языком Экзюпери, кого приручили, и для кого-то это заканчивалось трагедией – вспомним судьбу Наджибуллы.

Спустя десятилетия Москва пытается вернуть прежних союзников и восстановить военно-экономическое присутствие далеко за пределами России, в том числе в Латинской Америке – прежде всего в Никарагуа. Процесс вполне закономерный, благо, у власти там вновь Даниэль Ортега, правительству которого советское руководство некогда оказывало помощь и политическую поддержку.

В свете налаживания тесного военно-экономического сотрудничества с Венесуэлой восстановление дружественных отношений с Никарагуа было бы весьма кстати, тем паче там не любят американцев, как не любят их, скажем, в Ираке, Ливии или Вьетнаме, то есть там, где империализм под звездно-полосатым флагом явил свою бесчеловечную сущность во всей красе. Стоит привести пример из замечательной книги Александра Тарасова "Между вулканами и партизанами": "Американская авиация атаковала город и устроила настоящую охоту за крестьянами на окрестных полях. 300 мирных жителей – в основном женщин и детей – были убиты и еще 100 человек ранены". Убийство беззащитных людей – неотъемлемая часть внешней политики Вашингтона. Тарасов приводит слова из книги аргентинца Грегорио Сельсера "Маленькая сумасшедшая армия": "Один из самых первых случаев применения американцами военной авиации против мирных жителей был в Никарагуа – за восемь лет до того, как Муссолини стал практиковаться в стрельбе с воздуха по беззащитным абиссинцам, и за 10 лет до того, как летчики гитлеровской эскадрильи "Кондор" превратили в развалины Гернику".

“ Строительство Никарагуанского канала – проект, призванный существенным образом снизить геополитическую роль США в регионе ”

Поэтому не стоит удивляться, что именно антиамериканизм лежал в основе сандинистского движения. Однако было бы ошибкой полагать, будто на руинах сомосовской диктатуры к власти в Никарагуа пришли ортодоксальные марксисты. Нет, Аугусто Сезар Сандино таковым не являлся, потому, собственно, поссорился и расстался со своим легендарным начальником штаба Фарабундо Марти. Больше того, пришедшие к власти сандинисты на первых порах обратились к американцам за помощью. Правда, их просьба сопровождалась, как пишет историк Александр Окороков, осуждением прошлой и настоящей политики США с параллельной поддержкой повстанцев в Сальвадоре (Фронта национального освобождения имени Фарабундо Марти). Однако Вашингтон новая никарагуанская власть не устраивала в принципе. Не устраивала она, впрочем, не только Соединенные Штаты, что неудивительно – сандинисты экспроприировали у латифундистов их поместья и национализировали имевшуюся промышленность. В конце концов в стране естественным образом сработал третий закон Ньютона: любое действие рождает противодействие; а революция – контрреволюцию. В Никарагуа ее основу составили бывшие гвардейцы Анастасио Сомосы, то есть ситуация поменялась с точностью до наоборот: не одно десятилетие пребывавшие у власти сторонники диктатора ушли в подполье, вчерашние лидеры которого оказались у рычагов управления.

Интересная деталь: на стороне контрас, свидетельствует Окороков, выступили индейцы и афроамериканцы с побережья Мискито, чей исторический антагонизм по отношению к Манагуа имел старые корни. Иными словами: далеко не все слои простого населения поддержали новую власть, и не в последнюю очередь из-за народной поддержки контрас оказались столь сильны.

Все это неизбежно привело к гражданской войне – и Даниэлю Ортеге пришлось обратиться за помощью к СССР и Кубе. Иной возможности противостоять силам контрреволюции, активно поддерживаемым США, у него попросту не было. Попутно стало развиваться военно-экономическое сотрудничество Москвы и Манагуа, хотя, разумеется, более правильным было бы говорить о помощи Кремля своему новому латиноамериканскому союзнику.

Общая стоимость поставленной Советским Союзом в Никарагуа военной техники составила, по американским данным, два миллиарда долларов – по сути при помощи СССР были реорганизованы никарагуанские сухопутные войска и фактически заново созданы ВВС. Кстати, помощь сандинистам военным снаряжением оказывала также Франция, что вызвало нескрываемое раздражение Белого дома. Однако Франсуа Миттеран в отличие от Макрона и тем более Олланда был еще способен проводить самостоятельную политику.

В противостоянии контрас правительственные войска добились существенных успехов, однако разгромить их полностью оказались не в состоянии, ибо, с одной стороны, последние базировались на территории соседнего Гондураса, с другой – опирались на поддержку в том числе и простых слоев населения.

Тем не менее если бы Москва еще в течение лет пяти продолжала оказывать поддержку Ортеге, революционная власть добилась бы окончательного успеха. Вероятно, был бы найден политический компромисс и представители контрас даже вошли бы в коалиционное правительство, но фактическая власть, уверен, осталась бы в руках сандинистов.

Но произошло то, что произошло. Как ни странно, национальным праздником в Никарагуа является 27 июня, по сути – День Контрас. Хотя что здесь странного – политическая победа осталась в конечном счете за ними.

Однако мир меняется во внешних формах, но не в самой своей сути. И как правящие круги США самым жестоким образом стремились эксплуатировать планету в своих интересах ранее, уничтожая всех несогласных с их политикой, так они пытаются делать это и сейчас. Только крайне наивный человек может искренне полагать, что если Россия сдаст Асада, Штаты успокоятся. Отнюдь. Они живут по принципу, некогда сформулированному героями популярного в свое время сериала "Горец": "Должен остаться только один".

Однако далеко не все народы или, точнее сказать, правящие элиты желают следовать этому принципу – и точкой опоры для них, равно как и для всех, кто не входит в пресловутый "золотой миллиард", сейчас могут быть только Китай и Россия, а в будущем, вероятно, также Иран и Индия.

И латиноамериканцы здесь не исключение. Среди современных проектов, призванных существенным образом снизить геополитическую роль США в регионе, – строительство так называемого Никарагуанского канала. Идея давняя, берущая свое начало чуть ли не в XVI веке, но над ее претворением в жизнь задумались сравнительно недавно. Помимо России, участие в реализации проекта поначалу решил принять и Китай, которому, на первый взгляд, было бы выгодно осуществлять посредством канала транспортировку закупаемой в Венесуэле нефти.

Ныне, правда, проект застопорился, ибо Поднебесная за свой счет углубила Панамский канал и, в общем, альтернатива в виде Никарагуанского ей не особо нужна. Пока по крайней мере. Однако для нас в данном случае важно присутствие в регионе двух геополитических антагонистов США, на помощь которых Даниэль Ортега (равно как и его венесуэльский коллега Николас Мадуро) пытается опираться. Да и времена меняются, и кто знает, не захотят ли все-таки Москва и Пекин в обозримом будущем воплотить в жизнь давно вынашиваемые планы по сооружению Никарагуанского канала?

Опять же Венесуэла представляет собой сферу геополитических интересов двух стран, и в этой связи укрепление позиций Пекина и Москвы в Никарагуа, равно как и в бассейне Карибского моря в целом, существенным образом затруднит Соединенным Штатам реализацию их агрессивных замыслов против Мадуро и Ортеги, а также контроль над Латинской Америкой.

Игорь Ходаков, кандидат исторических наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 35 (798) за 10 сентября 2019 года