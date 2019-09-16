Моряки СФ подтвердили наличие белых пятен на карте

Комплексная экспедиция Северного флота России на архипелаге Земля Франца-Иосифа совершила очередное географическое открытие. Её участники подтвердили образование нового острова вместо полуострова Литтрова острова Галля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Мыс Литтров был открыт первопроходцем Земли Франца-Иосифа Юлиусом Пайером во время его первой санной экспедиции по архипелагу в марте 1874 года. Назван он был в честь австрийского астронома Йозефа Иоганна Литтрова. Примечательно, что Йозеф Иоганн Литтров, или, как его называли в России, Иосиф Андреевич, был первым профессором астрономии Казанского университета, где в 1814 году под его руководством была построена небольшая университетская обсерватория. В 1813 году Литтрова избрали членом-корреспондентом Российской академии наук. Впоследствии, в том числе и благодаря карте Юлиуса Пайера, это название закрепилось за участком суши, прилегающем к мысу.

Несмотря на то, что на картах экспедиций Уолтера Уэлмана 18981899 годов и Энтони Фиала 19031905 годов был нанесен остров Литтрова, долгие годы считалось, что этот участок суши есть полуостров острова Галля.

Появление новых методов дистанционного зондирования Земли, связанных главным образом с космическими полярноорбитальными средствами, позволило ученым Московского государственного университета геодезии и картографии ещё в 2006 году предположить наличие острова и пролива там, где на современных морских и топографических картах обозначен полуостров.

"Спустя 145 лет после того, как нога человека впервые ступила на этот участок суши, военнослужащие Северного флота и ученые Русского географического общества убедительно доказали наличие безымянного пролива шириной около 500 метров и острова Литтрова площадью около 200 квадратных километров", - подчеркнули в министерстве.