Войти
16.09.2019
Военно-промышленный курьер

Корвет назвали в честь матроса, спасшего эсминец

383
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Официальные делегации из Бурятии и Забайкальского края приняли участие в спуске на воду корвета "Алдар Цыденжапов". Об этом сообщили в пресс-службе Народного хурала республики.

Корабль был назван в честь матроса Тихоокеанского флота, который в 2010 году ценой своей жизни спас эсминец "Быстрый" и более 300 членов экипажа. Корвету был присвоен бортовой номер 339.

"Свидетелями момента, когда корабль вышел из цеха на воды Амура, стали родные Алдара — родители, брат и сестра", — отмечают в заксобрании Бурятии.

Как сообщало ИА REGNUM, корвет строится на Амурском судостроительном заводе в Хабаровском крае.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
АСЗ
Проекты
ТОФ
Похожие новости
11.01.2017
Тихоокеанский флот введет в строй корвет "Совершенный" в первой половине года
08.09.2015
Замминистра обороны РФ Юрий Борисов посетил Амурский судостроительный завод
25.06.2015
Хабаровский завод построит десантные корабли для корейцев
17.08.2012
Подводники попросили Путина вмешаться в процесс по делу АПЛ "Нерпа"
01.04.2011
Завершено расследование аварии на АПЛ "Нерпа" в 2008 году
29.02.2008
"Все решается не с первого захода"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.09 11:37
  • 41
Гарантированное ядерное уничтожение: "Метеорит-Н" стерли бы Запад в пыль
  • 16.09 11:13
  • 2
Американские пусковые установки для ракет большой дальности прибыли в Европу
  • 16.09 08:54
  • 8
Новейшая БМП "Курганец-25" – мечта гранатометчика? Нет! Его проклятье
  • 16.09 07:15
  • 27
Ил-112 – долгая дорога в небо
  • 16.09 06:35
  • 20
На полигоне Ашулук "засветилась" необычная пусковая установка С-300
  • 15.09 19:03
  • 24
СМИ Великобритании: Россию «ждет возмездие» за помощь Асаду ("ИноСМИ", Россия)
  • 15.09 18:59
  • 11
Юрий Шмотин: работаем над улучшением двигателя для МС-21
  • 15.09 00:54
  • 3
Путин оценил сотрудничество России и Израиля в военной сфере
  • 15.09 00:38
  • 7
Путин заявил о ценности выходцев с Кавказа в российской армии
  • 14.09 22:02
  • 78
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 14.09 14:22
  • 1931
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.09 12:55
  • 7
"Спрут-СДМ1" против Tulpar: российский легкий танк сравнили с турецким
  • 14.09 12:47
  • 32
В США разрабатываются перехватчики гиперзвуковых ракет
  • 14.09 12:46
  • 40
Российские "Цирконы" уничтожит американская "Валькирия"
  • 13.09 21:25
  • 79
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52