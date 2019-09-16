Корвет назвали в честь матроса, спасшего эсминец

Официальные делегации из Бурятии и Забайкальского края приняли участие в спуске на воду корвета "Алдар Цыденжапов". Об этом сообщили в пресс-службе Народного хурала республики.

Корабль был назван в честь матроса Тихоокеанского флота, который в 2010 году ценой своей жизни спас эсминец "Быстрый" и более 300 членов экипажа. Корвету был присвоен бортовой номер 339.

"Свидетелями момента, когда корабль вышел из цеха на воды Амура, стали родные Алдара — родители, брат и сестра", — отмечают в заксобрании Бурятии.

Как сообщало ИА REGNUM, корвет строится на Амурском судостроительном заводе в Хабаровском крае.