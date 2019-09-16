Сторожевику "Ярослав Мудрый" пришлось отбиваться "Кинжалом" и "Кортиком"

Экипаж сторожевого корабля Балтийского флота провел комплекс мероприятий по отражению воздушного нападения. Командно-штабной тренировкой руководил командующий БФ адмирал Александр Носатов.

Когда корабль находился в море, его средствами радиолокационного обнаружения были взяты на сопровождение две группы воздушных целей. Неизвестные объекты быстро приближались (в роли условного противника выступили фронтовые бомбардировщики Су-24М и противолодочные вертолеты Ка-27).

На сторожевике активировали средства радиоэлектронной борьбы, поставили активные и пассивные помехи. При подходе на рубеж ведения огня экипаж СКР выполнил практические ракетно-артиллерийские стрельбы из зенитно-ракетного комплекса "Кинжал" и зенитного ракетно-пушечного комплекса "Кортик". Все цели были успешно поражены, сообщили "Военно-промышленному курьеру" в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)