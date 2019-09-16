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16.09.2019
Военно-промышленный курьер

Сторожевику "Ярослав Мудрый" пришлось отбиваться "Кинжалом" и "Кортиком"

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Источник изображения: vpk-news.ru

Экипаж сторожевого корабля Балтийского флота провел комплекс мероприятий по отражению воздушного нападения. Командно-штабной тренировкой руководил командующий БФ адмирал Александр Носатов.

Когда корабль находился в море, его средствами радиолокационного обнаружения были взяты на сопровождение две группы воздушных целей. Неизвестные объекты быстро приближались (в роли условного противника выступили фронтовые бомбардировщики Су-24М и противолодочные вертолеты Ка-27).

На сторожевике активировали средства радиоэлектронной борьбы, поставили активные и пассивные помехи. При подходе на рубеж ведения огня экипаж СКР выполнил практические ракетно-артиллерийские стрельбы из зенитно-ракетного комплекса "Кинжал" и зенитного ракетно-пушечного комплекса "Кортик". Все цели были успешно поражены, сообщили "Военно-промышленному курьеру" в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ка-27
Кинжал ЗРК
Кортик
Су-24
Су-24М
Ярослав Мудрый
Проекты
БФ
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