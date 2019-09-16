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16.09.2019
Военно-промышленный курьер

Для будущей войны достаточно будет планшета

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Источник изображения: vpk-news.ru

Американские военные испытали новую многоступенчатую систему управления огнём, дав искусственному интеллекту (ИИ) максимальную свободу действий, сообщает издание Huanqiu.

Испытания проводились в пустыне Мохаве в августе. Основной задачей для военных было тестирование управления огнём в автоматическом режиме.

В ходе эксперимента оператор, находящийся в многоцелевом вертолёте MH-47, управлял планирующей мини-бомбой GBU-69 с помощью планшета iPad. "Умная" бомба же управляла разведывательно-ударным беспилотником MQ-1C Grey Eagle. Также GBU-69 занималась корректировкой огня БПЛА.

Военные США, разрабатывавшие эту систему в течение девяти месяцев, заявили, что испытания показали стремительное развитие технологии как в плане дальности, так и в ударной мощи.

Судя по всему, была экспериментально опробована четырёхступенчатая схема управления огнём с высочайшей степенью автоматизации. При схеме "человек - бомба - БПЛА - боеприпас БПЛА" оператор участвует только на самом первом этапе. Дальше ИИ действует автономно. Плюс к тому, система передачи команд по принципу эстафеты позволяет значительно расширить оперативную дальность управления при корректировке огня.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
MQ-1 Predator
Проекты
AI
БПЛА
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