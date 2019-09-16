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16.09.2019
Военное обозрение

Молдавия: Боеприпасы в Приднестровье нужно утилизировать под контролем США, ЕС и Украины

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В Молдавии в очередной раз подняли вопрос утилизации боеприпасов, хранящихся на военных складах на территории Приднестровья. Речь идёт в первую очередь о боеприпасах на арсенале в населённом пункте Колбасна.

Приднестровье. Приграничный участок

Источник изображения: topwar.ru

По словам молдавского министра иностранных дел (эта же должность включает и дела по так называемой евроинтеграции) Нику Попеску, утилизацию боеприпасов не должны осуществлять исключительно при участии России. Попеску отмечает, что для процесса утилизации в Колбасну должны быть приглашены наблюдатели из стран Европейского союза, США и Украины.

Попеску:

И ЕС, и США, и Украина являются вовлечёнными в молдавские усилия по сложным вопросам. Именно поэтому утилизацию боеприпасов на складах Колбасны должны проводить под контролем представителей этих стран.

Ранее о готовности начать утилизационный процесс заявлял глава оборонного ведомства России Сергей Шойгу. По его словам, Россия готова оказать Молдавии помощь в проведении такой работы. Эти же вопросы обсуждались во время встречи глав МИД Молдовы и России.

Сторонники так называемой молдавской евроинтеграции опасаются того, что "не все боеприпасы на складах Колбасны могут быть утилизированы". Именно поэтому Попеску заявляет о необходимости приглашения наблюдательных групп из США, Евросоюза и с Украины.

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  • В новости упоминаются
Страны
Молдавия
Россия
США
Украина
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Евросоюз
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