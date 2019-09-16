Израиль ответил на обвинения в размещении шпионских устройств в Вашингтоне

Американское издание Politico вышло с материалом, в котором говорится о шпионской акции Израиля в отношении США.

Источник изображения: topwar.ru

В частности, в материале утверждается, что в непосредственной близости от Белого дома были размещены некие электронные устройства, способные считывать (перехватывать) информационные потоки. Эти шпионские устройства были обнаружены представителями американских спецслужб.

Из материала Politico:

Эти приборы, по всей видимости, были необходимы Израилю для осуществления наблюдения за Трампом. Пока неясно, принесло ли это Израилю какую-то важную информацию.

На эту публикацию отреагировал израильский премьер. По словам Биньямина Нетаньяху, все эти тезисы являются фабрикацией.

Нетаньяху был категоричен:

Это фабрикация. Она не имеет ничего общего с реальностью.

А это комментарий пресс-секретаря израильского посольства в Вашингтоне:

Израиль не занимается проведением разведывательных операций в Соединенных Штатах, и точка!

Тем временем, в американских СМИ отмечается, что Израиль "мог бы воспользоваться союзническими отношениями для получения той или иной информации от США".

На данный момент о реакции Дональда Трампа на этот инцидент не сообщается.

P.S. На днях в США заявили, что в скором времени представят параметры так называемой "сделки веки" по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной. Палестинцам предлагают миллиардные инвестиции (от арабских стран) в обмен на отказ от претензий к Израилю, включая отказ от вооружённого противостояния.