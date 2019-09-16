Глава МИД РФ сообщил об аспектах подписания мирного договора с Японией

Сергей Лавров дал большое интервью газете "Труд", в котором, по естественным причинам, разговор зашёл об аспектах внешней политики России.

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В своём интервью Сергей Лавров коснулся нынешней ситуации в Сирии. По его словам, война в этой стране закончилась, сохраняются отдельные очаги напряжённости – такие, как Идлиб и восточный берег Евфрата.

Глава МИД России напомнил, что на состоявшемся в Сочи Конгрессе сирийского народа были достигнуты договорённости о создании Конституционного комитета САР. Члены этого комитета в конечном итоге должны сосредоточиться на работе по обустройству полноценной мирной жизни на многострадальной сирийской земле.

Лавров добавил, что Россия придаёт большое значение и контактам с разными политическими силами Сирии, включая сирийскую оппозицию

Из интервью газете "Труд":

Отмечаем безальтернативность политического процесса и призываем к обеспечению максимально широкой представленности в нём всех групп сирийского общества.

Одной из тем, затронутых в интервью, стала тема отношений с Японией и выдвигаемых Японией территориальных претензий к России. По заявлению Сергея Лаврова, Москва и Токио работают над подписанием мирного договора, исходя из декларации 1956 года. При этом министр добавил, что с 1956 года прошло много времени.

Сначала — подписание мирного договора, в котором в том числе должно быть подтверждено признание Японией итогов Второй мировой войны, включая суверенитет России над южными Курильскими островами. И лишь после — поиск путей решения вопроса пограничного размежевания.

Министр заявил о том, что наметился определённый прогресс с Японией по вопросу совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.

Также в интервью были затронуты темы отношений РФ с Белоруссией, Китаем, Сербией, США и другими странами.