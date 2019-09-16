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16.09.2019
Военное обозрение

Польша создала "уничтожителя российских танков" на базе советской БМП

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Оборонная программа Польши, как и большинства восточноевропейских сателлитов США, построена на приобретении вооружения американского, британского или немецкого производства, порой уже выработавшего свой эксплуатационный ресурс.

Классическая версия

Источник изображения: resboiu.ro

И если оборонный комплекс Польши и пытается создать что-то собственное, то зачастую это походит на "достижения" украинского ВПК.

Например, накануне в Польше анонсировали гибрид советской БМП-2 и ПУ с ракетами британского производства Brimstone.

И хотя ни о каком прорыве и кропотливой ОКР речи не идет, совместную работу польской компании PZG и британской MBDA западные СМИ уже успели окрестить "уничтожителем танков", причём российских.

Польская модификация - "уничтожитель танков"

Источник изображения: resboiu.ro

Одна установка, по версии прессы, якобы способна уничтожить половину батальона российских ОБТ Т-90 или Т-72Б3 одним залпом, при этом "жертва" даже не сможет увидеть своего "палача". Оружие станет настоящей головной болью для РФ, наконец, резюмировали СМИ в завершении очередной милитаристской пиар-акции с русофобским уклоном.

Подобной рекламой нередко занимается Украина. По факту же, Варшава, не имеющая собственного военного производства и материально-технической базы для ремонта и обслуживания приобретенной у стран Североатлантического блока техники, а также оставшейся советской, давно отдала свои территории на откуп США в обмен "на защиту".

В прошлом месяце в Варшаве даже высказались за размещение запрещенных ДРСМД ракет на своей территории, что спровоцировало широкий резонанс в польском сегменте сети. Премьер-министра Матеуша Моравецкого обвинили в игре с огнем, добавив, что продолжая создавать образ врага в лице России, дипломат рискует увидеть "ядерный гриб".

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