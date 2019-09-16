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16.09.2019
ТАСС

Источник: Россия планирует отправить на "Технофест" в Турции Су-35

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Самолет Су-35 во время выступления на Международном авиационно-космическом салоне МАКС 2015 в подмосковном Жуковском
Самолет Су-35 во время выступления на Международном авиационно-космическом салоне МАКС 2015 в подмосковном Жуковском.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Собеседник агентства сообщил, что в рамках фестиваля в аэропорт имени Ататюрка прилетят также авиалайнеры МС-21, Sukhoi Superjet 100 и самолет-амфибия Бе-200

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Россия планирует отправить на технологический фестиваль "Технофест" в Турции, который пройдет в Стамбуле 17-22 сентября, несколько самолетов, в том числе заинтересовавший Анкару многофункциональный истребитель Су-35. Об этом сообщил ТАСС источник в авиастроительной отрасли.

"Ожидается, что в аэропорт имени Ататюрка в рамках фестиваля из РФ прилетят авиалайнеры МС-21, Sukhoi Superjet 100, самолет-амфибия Бе-200 и один многофункциональный истребитель Су-35", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации ТАСС сообщили, что "список самолетов, которые будут участвовать в выставке, пока определяется".

Как сообщили на МАКС-2019 в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству РФ, российская и турецкая стороны обсуждают поставку российских истребителей Су-35 и Су-57. Позднее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не исключает возможность покупки российских истребителей Су-35 и Су-57 вместо американских самолетов F-35.

Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++, оснащен бортовой радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой, а также двигателями с управляемым вектором тяги. Он может развивать скорость до 2,5 тыс. км/ч, дальность его полета достигает 3,4 тыс. км. Истребитель вооружен пушкой калибра 30 мм и имеет 12 точек подвески для бомб и ракет.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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