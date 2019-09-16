Корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" выведен из эллинга Амурского завода

12 сентября 2019 года на АО "Амурский судостроительный завод" (АСЗ, входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация" - ОСК) в Комсомольске-на-Амуре состоялась церемония вывода из эллинга завода в достроечный и спусковой плавучий док "Зея" корвета "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" проекта 20380 (заводской номер 2103) - третьего строящегося данным предприятием для ВМФ России корвета этого типа.

Выведенный из эллинга АО "Амурский судостроительный завод" в достроечный и спусковой плавучий док "Зея" строящийся для ВМФ России корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" проекта 20380 (заводской номер 2103). Комсомольск-на-Амуре, 12.09.2019 (с) komcity.ru

Как сообщается в пресс-релизе ОСК, по сложившейся традиции выводу корабля из стапельного цеха предшествовал торжественный митинг, в котором приняли участие представители Правительства Хабаровского края и администрации г. Комсомольска-на-Амуре, Министерства обороны России и ВМФ; министерств и ведомств, представители ОСК, журналисты центральных, региональных и местных средств массовой информации.

Почётными гостями мероприятия стали родственники и земляки Героя Российской Федерации, матроса срочной службы Алдара Цыденжапова, чьим именем назван корвет. Проявив мужество и отвагу при исполнении воинского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, матрос Цыденжапов предотвратил ценой своей жизни крупную аварию на военном корабле и спас от возможной гибели сам корабль и экипаж в составе около 300 человек.

Указом Президента Российской Федерации № 1431 от 16 ноября 2010 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, матросу Цыденжапову Алдару Баторовичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

Для данного заказа, являющегося третьим в серии строящихся на АСЗ корветов, закончился стапельный период постройки. Впереди достроечные работы и испытания. Срок сдачи готового корабля Министерству обороны назначен на 2020 год.

Со стороны bmpd напомним, что третий и четвертый для Амурского завода корветы проекта 20380 с заводскими номерами 2103 и 2104 строятся на АСЗ по государственному контракту № З/1/1/0268/ГК-15-ДГОЗ от 4 июня 2015 года. Сроком исполнения госконтракта является 2020 год Церемония закладки для Тихоокеанского флота ВМФ России корвета "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" проекта 20380 (заводской номер 2103). состоялась на АСЗ 22 июля 2015 года.

1 июля 2016 года в Комсомольске-на-Амуре на АСЗ состоялась церемония закладки для ВМФ России корвета "Резкий" (заводской номер 2104).

Ранее контракт на строительство двух первых тихоокеанских корветов проекта 20380 с заводскими номерами 2101 и 2102 был заключен АСЗ с Министерством обороны России еще 26 января 2006 года. Головной для АСЗ корвет проекта 20380 "Совершенный" (заводской номер 2101) был заложен на предприятии 30 июня 2006 года, но превратился в долгострой и в итоге был выведен из эллинга завода в плавучий док "Зея" только 22 мая 2015 года. Корвет "Совершенный" начал заводские ходовые испытания 30 января 2017 года и был передан ВМФ России во Владивостоке 20 июля 2017 года. Второй корвет "Громкий" (заводской номер 2102) был заложен на АСЗ только 20 апреля 2012 года, выведен из эллинга завода в плавучий док "Зея" 28 июля 2017 года и был сдан ВМФ России во Владивостоке 25 декабря 2018 года.

Церемония вывода из эллинга АО "Амурский судостроительный завод" в достроечный и спусковой плавучий док "Зея" строящегося для ВМФ России корвета "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" проекта 20380 (заводской номер 2103). Комсомольск-на-Амуре, 12.09.2019 (с) АО "Объединенная судостроительная корпорация", Khabkrai.ru и komcity.ru