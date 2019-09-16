Войти
16.09.2019
Известия.ru

Высокоточная премьера: в России представили уникальную винтовку "Фантом"

479
0
0
Источник изображения: Фото: Bespoke Gun

Новую высокоточную винтовку в сентябре 2019-го представили специалисты отечественного холдинга Bespoke Gun. "Фантом" — продукт для российского рынка уникальный: впервые такое оружие было создано на базе собственной затворной группы. Подробнее о разработке и о другой готовящейся премьере — в материале "Известий".

Новую высокоточную винтовку в сентябре 2019-го представили специалисты отечественного холдинга Bespoke Gun. "Фантом" — продукт для российского рынка уникальный: впервые такое оружие было создано на базе собственной затворной группы. Подробнее о разработке и о другой готовящейся премьере — в материале "Известий".

Первый в своем роде

Отличительной особенностью нового высокоточного карабина стала затворная группа, которая была полностью спроектирована отечественными специалистами. С гордостью говорят в компании и об инновационном ложе собственной разработки.

"На предыдущих моделях мы использовали готовые элементы иностранного производства, а сейчас построили главный узел самостоятельно", — объясняет один из создателей винтовки, генеральный конструктор холдинга Bespoke Gun Олег Рогожин.

Такое оружие на современном российском рынке представлено впервые. Еще несколько лет назад в России производились штучные экземпляры высокоточного стрелкового оружия такого класса, однако тогда речь шла о заимствовании лучших решений мировых производителей для того, чтобы затем объединить их в один стрелковый комплекс. После введения санкций даже такая практика стала невозможной.

Поэтому создание "Фантома" — прорыв не только для самого холдинга, но и для отечественных оружейников в принципе.

Изучить и превзойти

При этом конструкторам и оружейникам пришлось решить сразу несколько непростых задач. Так, за основу были приняты лучшие и проверенные временем достижения западных коллег. Однако отечественным специалистам нужно было не только повторить их, но и предложить решения, которые бы их превосходили — как на уровне чертежей, так и при создании прототипов, и при реализации проекта.

Еще одна сложность заключалась в налаживании собственного производства и, соответственно, в поисках сырья необходимого качества. Для этого требовалось также отладить оборудование, прототипирование и тестирование опытных экземпляров.

Источник изображения: Фото: Bespoke Gun

В итоге часть необходимого сырья все-таки пришлось заказать из-за границы, поскольку в России металла соответствующего качества найти не удалось.

Всё дело — в небольшом количестве производителей, действующих сейчас в России, объясняют в холдинге. При этом большинство компаний на рынке появились лишь в последние несколько лет, поэтому металлургические предприятия просто не успели адаптироваться под их запросы. А значит, в будущем, вероятнее всего, эта проблема будет решена.

Повод для гордости

Отличается "Фантом" не только уникальными разработками, но и эффектным внешним видом. Охотничий карабин вышел компактным, при этом яркой доминантой в его облике остается граненая ложа, изготовленная из высококачественного карбона: материала одновременно прочного и легкого.

Она спроектирована таким образом, что позволяет свести к минимуму риск неточных выстрелов. Дело в том, что чаще всего к таким ошибкам приводит неправильное удержание карабина. Однако в работе над созданием ложи для "Фантома" принимали участие специалисты по механике и эргономике, поэтому сконструирована она таким образом, что держать неправильно ее будет просто неудобно: оружие само подскажет стрелку правильный захват.

Карабин, общая длина которого составляет 985 мм, а вес — менее 4 кг, оснащен затворной группой с тремя боевыми упорами, 16-дюймовым стволом варминт, обеспечивающим начальную скорость пули в 930 м/с, и обладает эффективной дальностью в 1 тыс. м. Всё это, заявляют производители, при использовании индивидуально изготовленных патронов позволяет обеспечить точность, близкую к 0,1 МОА, если оружие находится в руках профессионала.

При этом знатоки смогут найти в "Фантоме" и узнаваемые элементы. Так, работая над схемой запирания, российские оружейники детально изучали опыт английского семейства карабинов AW, конструктив затвора напоминает о финской TIKKA, а посадочное место под УСМ — схему американского Remington. Это — своего рода дань уважения российских конструкторов мировой классике, объясняют создатели, а также один из способов облегчить жизнь тем, кто предпочитает "собирать" оружие под себя: спусковые механизмы у "Фантома" и у популярного Remington, например, оказались взаимозаменяемыми.

Чтобы добиться максимальной точности и надежности стрелкового комплекса, его сборка проводится почти полностью вручную.

"Основой нашего подхода стала минимизация до уровня микрон всевозможных допусков, которые мы применяем при производстве", — рассказывает Олег Рогожин.

Всё это должно сделать каждую винтовку предметом заслуженной гордости как для владельца, так и для производителя. В Bespoke Gun, впрочем, на достигнутом останавливаться не намерены. И уже в ближайший месяц компания обещает представить следующую модель — "Фантом Тактика", созданную для высокоточной стрельбы на длинные дистанции.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Финляндия
Компании
Beretta
Похожие новости
17.01.2017
Соглашения СССР и России с США в области ядерных вооружений
14.06.2016
Сверхточные и сверхдальнобойные
10.05.2016
Россия и Китай способствуют увеличению военного экспорта США
21.10.2015
Безымянные чемпионы
17.06.2015
Наука попадать — часть I
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.09 11:37
  • 41
Гарантированное ядерное уничтожение: "Метеорит-Н" стерли бы Запад в пыль
  • 16.09 11:13
  • 2
Американские пусковые установки для ракет большой дальности прибыли в Европу
  • 16.09 08:54
  • 8
Новейшая БМП "Курганец-25" – мечта гранатометчика? Нет! Его проклятье
  • 16.09 07:15
  • 27
Ил-112 – долгая дорога в небо
  • 16.09 06:35
  • 20
На полигоне Ашулук "засветилась" необычная пусковая установка С-300
  • 15.09 19:03
  • 24
СМИ Великобритании: Россию «ждет возмездие» за помощь Асаду ("ИноСМИ", Россия)
  • 15.09 18:59
  • 11
Юрий Шмотин: работаем над улучшением двигателя для МС-21
  • 15.09 00:54
  • 3
Путин оценил сотрудничество России и Израиля в военной сфере
  • 15.09 00:38
  • 7
Путин заявил о ценности выходцев с Кавказа в российской армии
  • 14.09 22:02
  • 78
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 14.09 14:22
  • 1931
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.09 12:55
  • 7
"Спрут-СДМ1" против Tulpar: российский легкий танк сравнили с турецким
  • 14.09 12:47
  • 32
В США разрабатываются перехватчики гиперзвуковых ракет
  • 14.09 12:46
  • 40
Российские "Цирконы" уничтожит американская "Валькирия"
  • 13.09 21:25
  • 79
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52