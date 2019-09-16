Высокоточная премьера: в России представили уникальную винтовку "Фантом"

Новую высокоточную винтовку в сентябре 2019-го представили специалисты отечественного холдинга Bespoke Gun. "Фантом" — продукт для российского рынка уникальный: впервые такое оружие было создано на базе собственной затворной группы. Подробнее о разработке и о другой готовящейся премьере — в материале "Известий".

Новую высокоточную винтовку в сентябре 2019-го представили специалисты отечественного холдинга Bespoke Gun. "Фантом" — продукт для российского рынка уникальный: впервые такое оружие было создано на базе собственной затворной группы. Подробнее о разработке и о другой готовящейся премьере — в материале "Известий".

Первый в своем роде

Отличительной особенностью нового высокоточного карабина стала затворная группа, которая была полностью спроектирована отечественными специалистами. С гордостью говорят в компании и об инновационном ложе собственной разработки.

"На предыдущих моделях мы использовали готовые элементы иностранного производства, а сейчас построили главный узел самостоятельно", — объясняет один из создателей винтовки, генеральный конструктор холдинга Bespoke Gun Олег Рогожин.

Такое оружие на современном российском рынке представлено впервые. Еще несколько лет назад в России производились штучные экземпляры высокоточного стрелкового оружия такого класса, однако тогда речь шла о заимствовании лучших решений мировых производителей для того, чтобы затем объединить их в один стрелковый комплекс. После введения санкций даже такая практика стала невозможной.

Поэтому создание "Фантома" — прорыв не только для самого холдинга, но и для отечественных оружейников в принципе.

Изучить и превзойти

При этом конструкторам и оружейникам пришлось решить сразу несколько непростых задач. Так, за основу были приняты лучшие и проверенные временем достижения западных коллег. Однако отечественным специалистам нужно было не только повторить их, но и предложить решения, которые бы их превосходили — как на уровне чертежей, так и при создании прототипов, и при реализации проекта.

Еще одна сложность заключалась в налаживании собственного производства и, соответственно, в поисках сырья необходимого качества. Для этого требовалось также отладить оборудование, прототипирование и тестирование опытных экземпляров.

Источник изображения: Фото: Bespoke Gun

В итоге часть необходимого сырья все-таки пришлось заказать из-за границы, поскольку в России металла соответствующего качества найти не удалось.

Всё дело — в небольшом количестве производителей, действующих сейчас в России, объясняют в холдинге. При этом большинство компаний на рынке появились лишь в последние несколько лет, поэтому металлургические предприятия просто не успели адаптироваться под их запросы. А значит, в будущем, вероятнее всего, эта проблема будет решена.

Повод для гордости

Отличается "Фантом" не только уникальными разработками, но и эффектным внешним видом. Охотничий карабин вышел компактным, при этом яркой доминантой в его облике остается граненая ложа, изготовленная из высококачественного карбона: материала одновременно прочного и легкого.

Она спроектирована таким образом, что позволяет свести к минимуму риск неточных выстрелов. Дело в том, что чаще всего к таким ошибкам приводит неправильное удержание карабина. Однако в работе над созданием ложи для "Фантома" принимали участие специалисты по механике и эргономике, поэтому сконструирована она таким образом, что держать неправильно ее будет просто неудобно: оружие само подскажет стрелку правильный захват.

Карабин, общая длина которого составляет 985 мм, а вес — менее 4 кг, оснащен затворной группой с тремя боевыми упорами, 16-дюймовым стволом варминт, обеспечивающим начальную скорость пули в 930 м/с, и обладает эффективной дальностью в 1 тыс. м. Всё это, заявляют производители, при использовании индивидуально изготовленных патронов позволяет обеспечить точность, близкую к 0,1 МОА, если оружие находится в руках профессионала.

При этом знатоки смогут найти в "Фантоме" и узнаваемые элементы. Так, работая над схемой запирания, российские оружейники детально изучали опыт английского семейства карабинов AW, конструктив затвора напоминает о финской TIKKA, а посадочное место под УСМ — схему американского Remington. Это — своего рода дань уважения российских конструкторов мировой классике, объясняют создатели, а также один из способов облегчить жизнь тем, кто предпочитает "собирать" оружие под себя: спусковые механизмы у "Фантома" и у популярного Remington, например, оказались взаимозаменяемыми.

Чтобы добиться максимальной точности и надежности стрелкового комплекса, его сборка проводится почти полностью вручную.

"Основой нашего подхода стала минимизация до уровня микрон всевозможных допусков, которые мы применяем при производстве", — рассказывает Олег Рогожин.

Всё это должно сделать каждую винтовку предметом заслуженной гордости как для владельца, так и для производителя. В Bespoke Gun, впрочем, на достигнутом останавливаться не намерены. И уже в ближайший месяц компания обещает представить следующую модель — "Фантом Тактика", созданную для высокоточной стрельбы на длинные дистанции.