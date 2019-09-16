Получит ли "Челленджер-2" новую башню?

Вариант модернизации британского ОБТ – премиум- или экономкласса?

В Западном блоке в настоящий момент не предполагается появления основных боевых танков нового поколения. Их пока нет даже в виде реальных концептов. И это значит, что в который раз будут модернизироваться старые машины, 80-90х годов прошлого столетия.

Что, собственно, и происходит сегодня с ОБТ ВС США и бундесвера. Там программы модернизации "Абрамсов" и "Леопардов-2" определены и запущены.

Такой ясности нет и в вооруженных силах Соединенного королевства, где все никак не могут определиться с модернизацией ОБТ "Челленджер-2".

Как сообщает блог bmpd, различные проекты модернизации Challenger 2 предлагались и рассматривались в Великобритании, практически с момента принятия этих танков на вооружение в 1998 году. Все они касались, в первую очередь, замены уже тогда откровенно устаревшей 120-мм нарезной пушки L30А1 с раздельным заряжанием на гладкоствольную с унитарными выстрелами. Однако это требовало создания новой башни, и каждый раз подобная дорогостоящая модернизация отвергалась по финансовым причинам.

В конце концов, в декабре 2015 года была принята программа ограниченной модернизации Challenger 2 - Life Extension Project (LEP), касающаяся замены "электронной начинки" (систем управления огнем, связи, информационных и т.д.) без замены вооружения. Это позволяло хоть как-то обновить танк со сравнительно небольшими (от 624 до 700 млн фунтов) расходами.

Спустя год в тендере по программе LEP предварительными победителями стали проекты BAE Systems (в консорциуме с General Dynamics UK) и немецкой Rheinmetall. Причем выбор окончательного победителя планировалось сделать в 2019 году.

Но в июле этого года сроки принятия решения по программе LEP были перенесены до 2021 года для проведения полной переоценки программы.

По мнению экспертов, этот шаг, скорее всего, говорит об осознании "порочности" идеи ограниченной модернизации, не позволяющей радикально повысить характеристики танка, а также о готовности рассматривать варианты с заменой орудия, и, соответственно, баши "Челленджера-2".

Определенным подтверждением этого предположения стала демонстрация на проходящей в Лондоне с 10 по 13 сентября 2019 года оборонной выставке Defence and Security Equipment International (DSEI) 2019 варианта радикальной модернизации Challenger 2. Его представило недавно созданное германской группой Rheinmetall и корпорацией BAE Systems британское совместное предприятие Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL).

Его предложение заключается в установке на танк новой башни со 120-мм гладкоствольной танковой пушкой Rheinmetall Rh 120 L55A1. Кроме того, модернизированный танк также будет оснащен полностью новыми системами управления огнем, наблюдения и связи, а в боекомплект новой 120-мм гладкоствольной пушки будет входить программируемый осколочно-фугасный выстрел DM11. Штатный дизельный двигатель Perkins мощностью в 1200 л.с. также предполагается заменить на германский MTU в 1500 л.с.

Как мы видим, желая облегчить британскому военному ведомству "муки выбора", а также намереваясь поделить "призовой фонд", который в случае радикальной модернизации значительно возрастет, BAE Systems и Rheinmetall объединили свои усилия в рамках RBSL.

Впрочем, точной уверенности в том, что предложенный проект увенчается успехом, нет – все остается в подвешенном состоянии и совершенно неясно, одобрит ли британское правительство дорогостоящий радикальный вариант модернизации танков Challenger 2.

Борис Дмитриев

Газета "Военно-промышленный курьер",