Танки Т-72 уничтожали китайские Тип 59 и Тип 69 десятками

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Эта война была одной из самых кровавых и одновременно бессмысленных после Второй мировой. Она унесла около 70000 жизней.

В ней массово применялось химическое оружие и оперативно-тактические ракеты. В ее сражениях, порой в течение очень короткого времени, гибли десятки тысяч военнослужащих. Речь идет об ирано-иракском конфликте, начавшемся в сентябре 1980 года и закончившемся в августе 1988 года.

На этой войне наживались многие страны: Бразилия, ЮАР, Франция, Югославия, страны советского блока во главе с СССР. Продавать оружие своему злейшему врагу Ирану не брезговали Израиль и США. Некоторые, такие как КНР, не стеснялись открыто поставлять боевую технику сразу обоим противникам. Например, китайские танки Тип 59 и Тип 69 можно было увидеть в Ираке и Иране. Багдад получил 700 машин первого типа и около 1000 - второго. Тегеран, соответственно, 500 и 250.

Как рассказывали автору иранские участники этой войны, китайские танки существенно уступали имевшимся "Чифтенам" по совершенству прицелов и огневой мощи. Эти клоны советских танков часто ломались, в то же время они были простыми по своей конструкции и легко осваивались экипажами и без проблем ремонтировались. Тем более запасными частями можно было разжиться, сняв их с подбитой техники противника, не только китайской, но и советской и восточноевропейской.

Подготовка иранских экипажей этих танков была слабой, они, несмотря на стабилизаторы, не могли стрелять с ходу и, чтобы прицелиться и выпустить снаряд, делали короткие остановки. То же самое можно сказать и об иракских танкистах.

Тип 59 и Тип 69 на равных сражались лишь с аналогичными иракскими машинами, а также с Т-55 и Т-62. Но, когда на поле боя появлялись Т-72, то, разумеется, у китайской техники просто не было шансов. К тому же "семьдесятдвойки" управлялись достаточно хорошо подготовленными, по местным меркам, бойцами. Маневрируя на большом расстоянии, они безнаказанно расстреливали иранцев, иногда уничтожая десятки машин.

Поэтому, когда в боях удавалось захватить исправный Т-72, это считалось большой удачей.

Уже после окончания вооруженного конфликта Иран решил приобрести около тысячи нижнетагильских Т-72С. Правда, из-за политических дрязг ему удалось получить лишь половину от оговоренного количества.

Лев Романов