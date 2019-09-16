Новый полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 получили войска ПВО России

Оригинал взят у коллеги altyn73 в Новый полковой комплект зенитно-ракетной системы С-400 получили войска ПВО России.

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" досрочно передал Минобороны первый с начала года полк зенитной ракетной системы С-400 "Триумф". Об этом говорится в сообщении компании, распространенном в четверг.

"АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" в рамках обязательств по государственному оборонному заказу досрочно передало Минобороны России первый в 2019 году полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в компании, передача прошла на полигоне Капустин Яр (Астраханская область). Представители Минобороны вывели технику на полигон и провели испытательные стрельбы - противовоздушный бой с применением ракет-мишеней. "Приемо-сдаточные испытания прошли успешно", - говорится в релизе концерна.

В компании уточнили, что составные части системы были поставлены на стыковочную базу полигона Капустин Яр железнодорожным транспортом и размещены на технологических площадках. Перед приемо-сдаточными испытаниями были проведены входной контроль, стыковка и настройка составных частей системы С-400.

Ранее главком Воздушно-космических сил РФ Сергей Суровикин сообщил, что в 2018 году на системы С-400 были перевооружены пять полков - четыре в ВКС и один на Северном флоте.

Предположительно полковой комплект ( два дивизиона) ЗРС С-400 получил 1536-й зенитно-ракетный ордена Красной Звезды Донской казачий полк ( постоянная дислокация г.Ростов-на-Дону) . В августе 2019 г. полк отправился на учения в Капустин Яр

Из вышеуказанного сообщения стало известно об оснащении ЗРС С-400 одного из полков Северного Флота в 2018 г. Судя по опубликованному на форуме militaryrussia.ru участником raketchik спутниковому снимку американской компании DigitalGlobe от 31-го августа 2019 г. , 33-й зенитно-ракетный полк ( пос.Рогачево , о-ва Новая Земля ) переоснащен на системы С-400.

Таким образом , с 2007-го года войска ПВО России получили 57 дивизионов ЗРС С-400.