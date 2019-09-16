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16.09.2019
bmpd.livejournal.com

Зенитные управляемые ракеты 9М96 в составе зенитной ракетной системы С-400

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Газета Министерства обороны Российской Федерации "Красная Звезда" 11 сентября 2019 года в материале "К боевым стрельбам допущены" о российско-сербском учении ПВО "Славянский щит - 2019", проходящем в 42-м учебном центре боевой подготовки зенитных ракетных войск на полигоне Ашулук (Астраханская область), опубликовала небезынтересную фотографию транспортно-пусковой установки (ТПУ) 5П85С2 зенитной ракетной системы С-400 с размещением на ней одновременно транспортно-пускового контейнера зенитной управляемой ракеты серии 48Н6 и пакета из четырех транспортно-пусковых контейнеров зенитных управляемых ракет серии 9М96.

Ранее ТПУ 5П85С2 из состава ЗРС С-400 с одновременным размещением ракет серий 48Н6 и 9М96 неоднократно демонстрировались на выставках, и интеграция ракет серии 9М96 в состав ЗРС С-400 заявлялась с самого начала. но данная фотография стала первым известным снимком такой комбинации из части ПВО Министерства обороны России. Следует отметить, что, судя по фону, данный снимок был, скорее всего, сделан не в Ашулуке.

Демонстрация сербским военнослужащим в России транспортно-пусковой установки (ТПУ) 5П85С2 зенитной ракетной системы С-400 с размещением на ней одновременно транспортно-пускового контейнера зенитной управляемой ракеты серии 48Н6 и пакета из четырех транспортно-пусковых контейнеров зенитных управляемых ракет серии 9М96 (с) "Красная Звезда"

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Страны
Россия
Сербия
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
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