Создание волоконно-оптических линий связи для магистральных систем освещения подводной обстановки

Оригинал взят у коллеги e_maksimov в Создание ВОЛС для магистральных систем освещения подводной обстановки

Планов громадье:

По ОКР "Бум-3" создается опытный район для проведения государственных испытаний ВОЛС: Дворец (Северморск) - РТП (Териберка) - РТП (м.Святой Нос) - Балка (Северодвинск). По шифру темы можно загуглить немало интересного.

Наверняка одну из главных ролей в этой программе играет ГУГИ. Кстати, судно "Академик Агеев" имеет некий танк, очень похожий на кабельный, возможно, что именно оно должно обеспечивать прокладку кабелей связи и питания к гидроакустическим станциям.

Сроки сдачи кабельных судов сорваны, в том числе из-за санкций, поскольку большинство целевого оборудования судов импортное. Вся программа ползет вправо по срокам.