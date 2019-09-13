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13.09.2019
РИА Новости

Удивить НАТО: что военные России и Белоруссии готовят под Нижним Новгородом

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Военнослужащий штурмового инженерно-саперного подразделения вооруженных сил РФ во время учений вооружённых сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области. 14 сентября 2017
Военнослужащий штурмового инженерно-саперного подразделения вооруженных сил РФ во время учений вооружённых сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области. 14 сентября 2017.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Герасимов

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости, Николай Протопопов. Двенадцать тысяч военнослужащих, сотни единиц бронетехники и десятки самолетов — в пятницу в Нижегородской области стартуют масштабные оперативные учения "Щит Союза — 2019" Вооруженных сил России и Белоруссии. Маневры носят сугубо оборонительный характер, но сильно беспокоят Запад. О том, почему за союзным "щитом" так пристально следят в НАТО, — в материале РИА Новости.

Маневры под Нижним

Учения пройдут в глубине страны, недалеко от населенного пункта Мулино в Нижегородской области. Как заявили в Генштабе России, это сделали сознательно: российские и белорусские военные не хотят беспокоить западных партнеров и обострять обстановку в Европе, даже несмотря на то, что НАТО в последние годы проводит множество маневров в непосредственной близости от российских границ.

Характер учений — строго оборонительный, одна из главных целей — защита границы от вторжения противника. Проанализировав вооруженные конфликты последних лет, военные пришли к выводу, что большинству предшествует активизация террористов, сепаратистов и незаконных вооруженных формирований при поддержке третьих сил.

И хотя отрабатывать будут разные варианты, акцент сделают на борьбе с террористами и бандформированиями, в том числе освобождении и зачистке населенных пунктов. Планируется широко использовать опыт российских военнослужащих, принимавших участие в операции в Сирии.

Учения будут круглосуточными — предстоят как дневные, так и ночные маневры. На первом этапе соединения и части региональной группировки войск под объединенным командованием обнаружат, блокируют и уничтожат незаконные формирования и диверсионно-разведывательные группы противника. Второй этап полностью посвящен отработке управления войсками при оборонительных действиях и стабилизации обстановки в районе боевых действий.

Российско-белорусские учения "Запад-2017" на Осиповичском полигоне в Могилевской области

Источник изображения: © Sputnik / Виктор Толочко

"Щит Союза" в этом году отличается многочисленностью личного состава и обилием боевой техники. В Нижегородскую область уже стянули 12 тысяч военнослужащих и почти тысячу бронемашин. Поддержку наземных войск с воздуха обеспечат 70 боевых самолетов и вертолетов. От Белоруссии в Россию прибыли четыре тысячи бойцов, более сотни танков и бронемашин, 50 реактивных систем залпового огня, орудий и минометов, самолеты и вертолеты.

Российско-белорусские военные учения "Запад-2017" в Белоруссии

Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

"Горячий" Запад

Совместные российско-белорусские учения "Щит Союза" с 2009-го проводятся каждые два года поочередно на территории обеих стран. Первые маневры состоялись в 2006-м в рамках проверки Единой системы противовоздушной обороны России и Белоруссии. "Щит Союза" — важный элемент военного сотрудничества двух государств и конечный этап совместной боевой подготовки военнослужащих.

Оборонительный характер учений обусловлен тем, что российское и белорусское военное руководство обеспокоено наступательными маневрами НАТО. Так, начальник Генштаба Вооруженных сил, первый замминистра обороны Белоруссии Олег Белоконев заявил, что анализ наиболее крупных учений альянса, таких как "Анаконда-2018" и Dragon-2019, позволяет сделать вывод о проработке вариантов силового реагирования на кризисы и конфликты, которые могут возникнуть на постсоветском пространстве.

Кроме того, в подготовке войск НАТО акцент учебно-боевых мероприятий сместился от оборонительных и специальных действий к оборонительным и наступательным. Альянс отрабатывает применение войск в непосредственной близости от границ Союзного государства.

Защите западного направления Министерство обороны сегодня уделяет особое внимание. И это понятно. НАТО проводит десятки учений в приграничных с Россией странах. Армии альянса тренируются воевать и на земле, и в воздухе, и в море. Порой не особо скрывая, что в качестве противника они рассматривают Россию.

Военнослужащий армии США во время совместных учений войск НАТО Allied Spirit VII в Германии. 12 ноября 2017

Источник изображения: © Фото : Public domain

Крепкие союзники

Военно-политическая обстановка на западных границах страны остается напряженной. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ситуация характеризуется наращиванием военного присутствия НАТО в Восточной Европе, развертыванием системы противоракетной обороны США в Польше и Румынии, расширением военного сотрудничества альянса с Финляндией и Швецией.

Министерство обороны принимает соответствующие меры. Так, для совершенствования боевого состава войск и системы их базирования на западном направлении сформировано свыше 70 соединений и воинских частей. В войска Западного военного округа поставляются тысячи единиц нового и модернизированного вооружения и техники.

И, конечно, большую роль играет подготовка региональной группировки войск России и единственного союзника на Западе — Белоруссии. Согласно договоренностям, в случае нападения третьих стран обе армии будут действовать совместно.

Зенитный пушечно-ракетный комплекс 2С6 "Тунгуска" на 227-м общевойсковом полигоне Вооруженных сил Белоруссии во время совместных стратегических учений Вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2017"

Источник изображения: © Sputnik / Виктор Толочко

Что касается военно-технического сотрудничества, то Россия арендует два военных объекта на территории Белоруссии — узел "Барановичи" системы предупреждения о ракетном нападении и пункт связи Вилейка, который обеспечивает взаимодействие с атомными подводными лодками, несущими боевое дежурство в Атлантическом, Индийском и Тихом океанах. Причем Россия не платит ни копейки, так как эти объекты работают на общую безопасность Союзного государства.

Со своей стороны Москва всячески помогает укреплять обороноспособность Белоруссии: обеспечивает западного соседа всем необходимым вооружением и военной техникой. Большая часть оружия передается безвозмездно либо по льготным ценам. Минск получает стрелковое оружие, артиллерию, бронетехнику и системы противоракетной обороны.

Российско-белорусские учения "Запад-2017" в Белоруссии

Источник изображения: © Sputnik / Виктор Толочко

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