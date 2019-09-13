Путин оценил сотрудничество России и Израиля в военной сфере

Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи.

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 12 сен — РИА Новости. Владимир Путин перед началом переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху высоко оценил взаимодействие двух стран в военной области.

"Я скажу прямо, не побоюсь этого, благодаря в значительной степени вашим усилиям наши отношения приобрели новое качество и по вопросам безопасности, и по линии военного сотрудничества. Мы с вами знаем, насколько это важно, особенно с учетом сохраняющейся угрозы со стороны международного терроризма", — заявил российский лидер.

Путин сообщил, что премьер Израиля уже провел "достаточно обстоятельную беседу" с министром обороны Сергеем Шойгу, и отметил, что стороны обсудят на переговорах "все, что касается этой сферы".

В свою очередь, Нетаньяху заявил о нарастающих попытках Ирана использовать территорию Сирии для размещения ракет, угрожающих Израилю.

"Мы не готовы мириться с этой угрозой", — подчеркнул премьер.

В этой связи он отметил особую важность сотрудничества между военными России и Израиля.

"Личная связь между нами позволила предотвратить трения, столкновения между нашими военными. Я могу ответственно сказать, что это очень важный элемент стабильности всего региона", — заявил Нетаньяху.

Российский лидер также рассказал премьеру о своей поездке в Дагестан по случаю 20-летия вторжения "международных террористических банд на территорию республики".

"Мы в России хорошо знаем, что такое терроризм, и в Израиле тоже знают это не понаслышке", — отметил президент.

Помимо этого, Путин сообщил, что получил приглашение от президента Израиля Реувена Ривлина посетить в начале следующего года памятные мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения Освенцима и Дня холокоста.

"Передайте, пожалуйста, господину президенту, что я с большим удовольствием приеду", — сказал президент, обращаясь к Нетаньяху.

Он добавил, что в рамках этого визита можно было бы провести открытие в Иерусалиме мемориала жителям блокадного Ленинграда.

Как ранее сообщили в пресс-службе Кремля, в ходе переговоров Путина и Нетаньяху рассмотрят вопросы развития двустороннего сотрудничества и обменяются мнениями по ситуации на Ближнем Востоке.

В свою очередь, в канцелярии израильского премьера отметили, что лидеры планируют обсудить "региональные вопросы, включая ситуацию в Сирии с акцентом на укрепление механизмов военной координации".