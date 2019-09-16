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16.09.2019
Lenta.ru

В России нашли причины для ядерной войны

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Алексей Арбатов
Алексей Арбатов.
Источник изображения: Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Наиболее вероятными сценариями начала ядерной войны между США и Россией являются реакция на ложную тревогу или обострение локального конфликта, передает РИА Новости заявление руководителя Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений имени Евгения Примакова, действительного члена Российской академии наук Алексея Арбатова.

Специалист посчитал преднамеренное нападение России на США или наоборот маловероятным. "Во-первых, он [ядерный конфликт] может возникнуть из-за технического сбоя систем предупреждения о ракетном нападении. Они периодически выдают ложную тревогу, и если на эту тревогу в условиях кризиса вдруг среагирует одна или другая сторона очень резко, тогда может произойти ядерная война", — сказал эксперт.

Второй возможный сценарий начала ядерной войны академик связал с перерастанием локального конфликта в глобальный. "Может возникнуть вооруженный конфликт где-либо: в Черном море, в Балтийском, на Севере, в Прибалтике, на Украине — где столкнутся наши вооруженные силы. И та сторона, которая начнет проигрывать, может решиться на ограниченное применение ядерного оружия, чтобы остановить конфликт, провести так называемую деэскалацию", — отметил Арбатов.

Ранее в сентябре замминистра иностранных дел Сергей Рябков возможное начало ядерного конфликта связал с непреднамеренными действиями держав.

В августе 32-й заместитель министра обороны США Роберт Уорк настоящую опасность военного применения систем искусственного интеллекта объяснил возможностью их использования для принятия решения о нанесении ядерного удара.

В том же месяце Арбатов напомнил, что Россия, в отличие от США, располагается в пределах досягаемости носителей ядерного оружия всех остальных восьми ядерных государств.

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Украина
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Примаков Евгений
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Ядерный щит
ЯО
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