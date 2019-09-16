Baltnews (Литва): Крымское пополнение. Что за чудо-вертолетоносцы будут у военных на полуострове

В 2020 году в Крыму на судостроительном заводе "Залив" будут заложены первые два российских универсальных десантных корабля. Что из себя будут представлять вертолетоносцы, рассказывает Baltnews, новостной портал на русском языке в Литве. Кроме того, российский ракетный комплекс подземного базирования "Утес", расположенный в Крыму, вскоре получит на вооружение новые ракеты.

В мае 2020 года на судостроительном заводе "Залив" будут заложены первые два российских вертолетоносца, сообщили ТАСС источники в кораблестроительной отрасли.

"Два универсальных десантных корабля (УДК) водоизмещением до 15 тысяч тонн впервые в истории России планируется заложить на судостроительном заводе "Залив" в Керчи в 2020 году", - сказал один из источников.

Он отметил, что головной корабль будет сдан флоту еще до завершения текущей госпрограммы вооружения - то есть до конца 2027 года.

По словам другого источника, "закладка обоих кораблей состоится в мае 2020 года".

Он отметил, что водоизмещение вертолетоносцев составит порядка 15 тыс. тонн. Универсальные десантные корабли смогут нести на борту более десяти вертолетов различных классов, а также получат большую доковую камеру для десантных катеров.

"Разработка технического проекта новых кораблей сейчас в финальной стадии, и в ближайшие месяцы будет подписан контракт на постройку УДК", - уточнил источник.

Ранее сообщалось, что к концу 2019 года Минобороны России завершит формирование тактико-технического задания на первые российские универсальные десантные корабли.

Вертолетоносцы способны нести на борту большую группировку тяжелых вертолетов различного назначения, а также способны перевозить от нескольких сотен до тысячи и более человек морской пехоты. Кроме того, УДК имеют специальный док для катеров и других плавсредств для обеспечения высадки десанта и перевозки бронетехники.

"Утес" в Крыму

Ранее стало известно о том, что российский ракетный комплекс подземного базирования "Утес", расположенный в Крыму, вскоре получит на вооружение новые ракеты.

После воссоединения Крыма с Россией на "Утесе" провели ремонтно-восстановительные работы, так как за 18 лет нахождения в составе Военно-морских сил Украины комплекс утратил техническую готовность. По окончании ремонта комплекса были проведены стрельбы, подтвердившие его боеготовность.

"Утес" - большой турбореактивный убийца кораблей, оставшийся в Крыму еще со времен Советского Союза", - писал автор американского журнала National Interest Майкл Пек.

Автор NI считает, что модернизация "Утеса" стала "более выгодным решением, чем строительство огромного военно-морского флота для страны с огромной береговой линией, которая охватывает два континента и два океана".

"Крейсера, фрегаты, десантные корабли и ракетные катера - одной ракеты достаточно, чтобы вывести любой корабль из строя", - подчеркнул Пек.

По его мнению, данные модернизированные системы способны противостоять вторжению со стороны Черного моря боевого десанта, что "сигнализирует о решимости Москвы удержать Крым".

Береговой стационарный ракетный комплекс "Утес" был разработан российским НПО машиностроения в городе Реутове. Дальность поражения целей ракет П-35 составляет 450 километров.