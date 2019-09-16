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16.09.2019
Военное обозрение

В России создан 3D-радар нового типа

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В России создан прототип радара, основанный на технологии радиофотоники. Он будет выдавать информацию в виде трехмерного изображения. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на собственные источники в Министерстве обороны.

Источник изображения: topwar.ru

Российская армия вскоре может получить новый тип радаров, который способен эффективнее традиционных станций выявлять цели даже в условиях постановки помех. Принципиальным отличием радиофотонных локаторов является то, что обработка сигнала в них осуществляется при помощи оптики, а не посредством СВЧ-электроники.

Новая технология создает 3D-изображение объекта, его трехмерный портрет, и позволяет определить его тип. Предполагается, что в ближайшие несколько лет радиофотонные радары будут устанавливаться на перспективных многофункциональных истребителях нового поколения.

Гендиректор АО "РТИ" Максим Кузюк утверждает, что первый прототип локатора уже увидел свет, а в его испытаниях принимает участие Министерство обороны.

Первый прототип радара на дискретных радиофотонных элементах уже создан, сообщил "Известиям" глава АО "РТИ" Максим Кузюк. По словам источников "Известий" в Минобороны, в испытаниях локаторов нового типа принимают участие военные.

Перспективная технологи обладает сразу несколькими преимуществами. В первую очередь, это размеры новых локаторов – предполагается, что их размер будет существенно меньше, чем у состоящих на вооружении. Кроме того, они надежнее. В-третьих – устойчивее к электромагнитным излучениям. Не последнюю роль играют и разрешающая способность локатора, и помехозащищенность.

На данный момент предприятие развивает технологию и проводит испытания, находясь в поисках новой компонентой базы. В частности, разработчики говорят о необходимости фотонных интегральных схем.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
РТИ ОАО
Проекты
Фотоника
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